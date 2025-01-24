Хронология Marvel: в какой последовательности смотреть фильмы и сериалы киновселенной

После того как «Железный человек» Джона Фавро с Робертом Дауни-младшим запустил киновселенную Marvel и вывел жанр супергеройских картин на новый уровень, студия не перестает развиваться. На экраны вышло несколько десятков фильмов и сериалов.

Сейчас студия вступила на путь своей Пятой фазы, в рамках которой уже успела выпустить четыре фильма и пять сериалов.

В мифологии Marvel нелегко разобраться, ведь внутренняя хронология и даты релизов проектов не совпадают. Рассказываем, в какой последовательности смотреть все фильмы и сериалы этой киновселенной.

В каком порядке смотреть фильмы и сериалы Marvel

Все фильмы и сериалы MCU связаны между собой. Можно не пытаться различать Сагу Бесконечности и Сагу Мультивселенной и просто смотреть релизы студии в хронологическом порядке, но, с другой стороны, у проектов MCU есть сформировавшаяся временная структура, которой интересно придерживаться.

Предлагаем вам два варианта развития событий, представив хронологию фильмов и сериалов Marvel по датам выхода и по внутренней мифологии вселенной.

Хронология фильмов и сериалов Marvel (по датам релиза)

Первая фаза

Фильмы

«Железный человек» (2008);

«Невероятный Халк» (2008);

«Железный человек 2» (2010);

«Тор» (2011);

«Первый мститель» (2011);

«Мстители» (2012).

Фото Кадр из фильма «Железный человек», реж. Джон Фавро / Marvel Studios

Вторая фаза

Фильмы

«Железный человек 3» (2013);

«Тор 2: Царство тьмы» (2013);

«Первый мститель: Другая война» (2014);

«Стражи Галактики» (2014);

«Мстители: Эра Альтрона» (2015);

«Человек-муравей» (2015).

Фото Кадр из фильма «Тор 2: Царство тьмы», реж. Алан Тейлор / Marvel Studios

Третья фаза

Фильмы

«Первый мститель: Противостояние» (2016);

«Доктор Стрэндж» (2016);

«Стражи Галактики. Часть 2» (2017);

«Человек-паук: Возвращение домой» (2017);

«Тор: Рагнарек» (2017);

«Черная пантера» (2018);

«Мстители: Война бесконечности» (2018);

«Человек-муравей и Оса» (2018);

«Капитан Марвел» (2019);

«Мстители: Финал» (2019);

«Человек-паук: Вдали от дома» (2019).

Фото Кадр из фильма «Мстители: Война бесконечности», реж. Энтони Руссо, Джо Руссо / Marvel Studios

Четвертая фаза

Фильмы

«Черная вдова» (2021);

«Шан-Чи и легенда десяти колец» (2021);

«Вечные» (2021);

«Человек-паук: Нет пути домой» (2021);

«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» (2022);

«Тор: Любовь и гром» (2022);

«Черная пантера: Ваканда навеки» (2022);

«Ночной оборотень» (2022);

«Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск» (2022).

Фото Кадр из фильма «Ночной оборотень», реж. Майкл Джаккино / Marvel Studios

Сериалы

«Ванда/Вижн» (2021);

«Сокол и Зимний солдат» (2021);

«Локи» (1-й сезон, 2021);

«Что, если?» (1-й сезон, 2021);

«Соколиный глаз» (2021);

«Лунный рыцарь» (2022);

«Мисс Марвел» (2022);

«Женщина-Халк: Адвокат» (2022).

Фото Кадр из сериала «Ванда/Вижн», реж. Мэтт Шекман / Marvel Studios

Пятая фаза

Фильмы

«Человек-муравей и Оса: Квантомания» (2023);

«Стражи Галактики. Часть 3» (2023);

«Марвелы» («Капитан Марвел 2») (2023);

«Дэдпул и Росомаха» (2024);

«Капитан Америка: Новый мир» (2025);

«Громовержцы» (2025).

Фото Кадр из фильма «Стражи Галактики. Часть 3», реж. Джеймс Ганн / Marvel Studios

Сериалы

«Секретное вторжение» (2023);

«Локи» (2-й сезон, 2023);

«Что, если?» (2-й сезон, 2023);

«Эхо» (2024);

«Это все Агата» (2024);

«Что, если?» (3-й сезон, 2024);

«Очи Ваканды» (2024);

«Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» (2024);

«Зомби Marvel» (2024);

«Сорвиголова: Рожденный заново» (2025);

«Железное сердце» (2025).

Фото Кадр из сериала «Локи», реж. Джастин Бенсон, Аарон Мурхед / Marvel Studios

Шестая фаза

Фильмы

«Фантастическая четверка: Первые шаги» (2025);

«Мстители: Судный день» (2026);

«Мстители: Секретные войны» (2027);

«Блэйд» (Дата выхода пока неизвестна).

Внутренняя хронология Marvel

«Первый мститель» (2011);

«Агент Картер» (2015);

«Капитан Марвел» (2019);

«Железный человек» (2008);

«Железный человек 2» (2010);

« Невероятный Халк » (2008);

«Забавный случай по дороге к молоту Тора» (2011);

«Тор» (2011);

«Консультант» (2011);

«Мстители» (2012);

«Образец 47» (2012);

«Тор 2: Царство тьмы» (2013);

«Железный человек 3» (2013);

«Да здравствует король» (2014);

«Агенты «Щ.И.Т.» (2013);

«Первый мститель: Другая война» (2014);

«Стражи Галактики» (2014);

«Стражи Галактики. Часть 2» (2017);

«Я есть Грут» (2022);

«Сорвиголова» (2015);

«Джессика Джонс» (2015);

«Мстители: Эра Альтрона» (2015);

« Человек - муравей » (2015);

« Люк Кейдж » (2016);

« Железный Кулак » (2017);

« Защитники » (2017);

«Первый мститель: Противостояние» (2016);

«Черная вдова» (2021);

«Черная пантера» (2018);

«Человек-паук: Возвращение домой» (2017);

«Каратель» (2017);

«Доктор Стрэндж» (2016);

« Тор : Рагнарек » (2017);

« Человек - муравей и Оса » (2018);

«Мстители: Война бесконечности» (2018);

« Мстители : Финал » (2019);

«Локи» (2021);

«Что, если?» (2021);

«ВандаВижн» (2021);

«Шан-Чи и легенда десяти колец» (2021);

«Сокол и Зимний Солдат» (2021);

«Человек-паук: Вдали от дома» (2019);

«Вечные» (2021);

«Соколиный глаз» (2021);

«Лунный рыцарь» (2022);

«Человек-паук: Нет пути домой» (2021);

«Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия» (2022);

«Мисс Марвел» (2022);

«Тор: Любовь и гром» (2022);

«Женщина-Халк: Адвокат» (2022);

«Ночной оборотень» (2022);

«Черная пантера: Ваканда навеки» (2022);

«Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск» (2022);

«Человек-муравей и Оса: Квантомания» (2023);

« Стражи Галактики . Часть 3» (2023);

«Секретное вторжение» (2023);

«Марвелы» («Капитан Марвел 2») (2023);

«Эхо» (2024);

«Это все Агата» (2024);

«Железное сердце» (2025);

«Сорвиголова: Рожденный заново» (2024);

«Дэдпул 3» (2024);

«Капитан Америка: Новый мир» (2025);

«Фантастическая четверка» (2025);

«Громовержцы» (2025);

«Блэйд» (2025);

«Мстители: Династия Канга» (2026);

«Мстители: Секретные войны» (2027);

«Локи», 2 сезон (2023).

Во втором сезоне сериала «Локи» главный герой становится Богом Историй и уходит в конец времен, поэтому во внутренней хронологии Marvel этот проект всегда будет стоять последним.

Фото Кадр из сериала «Локи», реж. Джастин Бенсон, Аарон Мурхед / Marvel Studios

Будущее вселенной Marvel

Сейчас MCU (Marvel Cinematic Universe/Кинематографическая вселенная Marvel — Прим. ред.) решила вопрос с перестройкой Пятой и Шестой фаз, которые раньше были выстроены вокруг суперзлодея Канга Завоевателя (Джонатан Мэйджерс). Актера, который его играл, уволили из Disney после суда, где он был признан виновным в нападении и преследовании.

Фото Кадр из фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания», реж. Пейтон Рид / Marvel Studios

Инсайдеры предполагали, что, раз Канга Завоевателя планировалось сделать фундаментальным злодеем будущих проектов студии, то просто произойдет рекаст: на роль суперзлодея найдут другого актера. Marvel такое не впервой. Студия меняла актеров по самым разным причинам. Например, в «Железном человеке» подполковника Джеймса Роудса или Роуди играл Терренс Ховард, а потом — Дон Чидл. Ховард решил уйти, потому что не сошелся со студией в вопросе гонорара.

Из последнего: в «Человеке-муравье 3» дочь Скотта Лэнга Кэсси сыграла Кэтрин Ньютон, хотя до этого ее играла Эмма Фурманн. Явных причин для рекаста не было. Однако раньше Кэсси была второстепенным, практически фоновым персонажем, но в «Квантомании» она уже предстала центральной фигурой. Возможно, по мнению создателей проекта, в рамках смещения акцентов истории Кэтрин Ньютон подходила лучше.

В будущем «Капитане Америке: Новом мире» Харрисон Форд воплотит образ Красного Халка и Таддеуса Росса, заменив Уильяма Херта, который умер в 2022 году.

Помимо сложностей, связанных с Джонатаном Мэйджерсом, студи выпустила самый худший фильм за всю свою историю. Картина Нии Дакосты «Марвелы» получила крайне низкую оценку зрителей и критиков, к тому же, провалившись в прокате.

Фото Кадр из фильма «Марвелы»

На сериальном поле у Marvel дела обстояли не многим лучше. Один из самых дорогих многосерийных стриминговых проектов студии ($ 211 млн), «Секретное вторжение», показал низкие рейтинги, после чего глава Disney Боб Айгер объявил о сокращении количества выпускаемого контента по вселенным Marvel и «Звездных войн» (в далекой-далекой галактике свои проблемы).

Фото Кадр из сериала «Секретное вторжение»

Вышедший в начале 2024 года мини-сериал «Эхо» о возвращении Майи Лопес к своим индейским корням не спасли ни репрезентация первой глухой супергероини, ни представление коренных жителей Америки среди персонажей проекта.

Но после этого Пятая фаза Marvel начала выравниваться. Студия выпустила третью часть «Стражей Галактики» Джеймса Ганна (режиссер теперь глава обновленной DCU) и «Дэдпула и Росомаху», который стал для Marvel безусловным кассовым успехом, собрав в мировом прокате почти полтора миллиарда долларов. Грядущей премьере фильма «Капитан Америка: Новый мир» пророчат отличный прокатный старт.

Фото Кадр из фильма «Капитан Америка: Новый мир», реж. Джулиус Она / Marvel Studios

Спин-офф сериала «Ванда/Вижн» «Это все Агата» получил высокие оценки зрителей и критиков, чего, увы, не скажешь, про финальный сезон анимационного проекта «Что, если?», который некогда был одним из лучших творений студии.

Что касается фундаментального злодея Пятой и Шестой фаз, Marvel решила не устраивать рекаст на роль Канга Завоевателя, а поменять концепцию в целом. Студия вернула Роберта Дауни-младшего, чтобы он сыграл злодея Доктора Дума. По комиксам, он заклятый враг Фантастической четверки, особенно ее основателя Рида Ричардса. Его в грядущем перезапуске сыграет Педро Паскаль.