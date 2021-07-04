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Рыбус присоединился к «Локомотиву» на сборах

4 июля 2021, 23:53
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Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус присоединился к команде на сборе в Австрии, сообщает пресс-служба.

Рыбус выступал на чемпионате Европы по футболу в составе сборной Польши. Он сыграл в матче группового этапа против Словакии (1:2).

«Локомотив» проводит второй сбор в австрийском Бад-Вальстердорфе. 3 июля команда вничью сыграла с «Рапидом» в товарищеском матче.

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/24357

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