Рыбус присоединился к «Локомотиву» на сборах
4 июля 2021, 23:53
Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус присоединился к команде на сборе в Австрии, сообщает пресс-служба.
Рыбус выступал на чемпионате Европы по футболу в составе сборной Польши. Он сыграл в матче группового этапа против Словакии (1:2).
«Локомотив» проводит второй сбор в австрийском Бад-Вальстердорфе. 3 июля команда вничью сыграла с «Рапидом» в товарищеском матче.
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