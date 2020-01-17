Нападающий «Оренбурга» Мамаду Силла рассказал о переходе в российский клуб.

— Я не очень много знаю о России, — рассказал Силла клубной пресс-службе. — Летом были контакты с «Оренбургом», но не удалось договориться. В начале декабря поступило новое предложение. Я не так много знаю о РПЛ и почти ничего не знаю о городе, но главное — играть в футбол, остальное не так важно.

Я рад быть здесь. У меня есть отличная возможность показать себя, так что я готов к трудностям. Надеюсь, мы справимся с задачами, которые клуб поставил перед нами.

Первые дни были нелегки для меня, но сейчас все хорошо, товарищи по команде помогают. Я не имел понятия, что мое имя значит на русском, но оно звучит круто. Я готов его оправдать.