Мамаду Силла: «Не так много знаю о РПЛ и Оренбурге, но главное — играть в футбол»
Нападающий «Оренбурга» Мамаду Силла рассказал о переходе в российский клуб.
— Я не очень много знаю о России, — рассказал Силла клубной пресс-службе. — Летом были контакты с «Оренбургом», но не удалось договориться. В начале декабря поступило новое предложение. Я не так много знаю о РПЛ и почти ничего не знаю о городе, но главное — играть в футбол, остальное не так важно.
Я рад быть здесь. У меня есть отличная возможность показать себя, так что я готов к трудностям. Надеюсь, мы справимся с задачами, которые клуб поставил перед нами.
Первые дни были нелегки для меня, но сейчас все хорошо, товарищи по команде помогают. Я не имел понятия, что мое имя значит на русском, но оно звучит круто. Я готов его оправдать.
Мамаду Силла о переходе в #ФКОренбург pic.twitter.com/NOVBXOpVvC— ФК Оренбург (@fcorenburg) January 17, 2020