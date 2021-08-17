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Мацуев: «Жиго нужен команде. Ждем позитивной информации, в «Спартаке» ее сейчас не так много»

12:37
Денис Мацуев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Денис Мацуев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Народный артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев прокомментировал «СЭ» возможный уход защитника Самюэля Жиго из московской команды.

Ранее генеральный директор клуба Евгений Мележиков заявил, что переговоры по продления контракта 27-летнего французского футболиста идут тяжело из-за его личных причин.

«Безусловно Жиго нужен команде, он один из лидеров обороны нашей команды. Он игрок очень серьезного уровня. С Джикией они смотрятся хорошо. Конечно, будет обидно, если он не продлит контракт. Ждем позитивной и оптимистичной информации, которой в «Спартаке» в последнее время не так много. Если у Жиго, есть желание остаться в клубе, это было бы прекрасно», — сказал Мацуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.

В нынешнем сезоне Жиго принял участие в 6 матчах за «Спартак», в которых получил 2 желтых карточки.

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Сергей Федоров все материалы автора

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