Лолита Милявская обратилась к подписчикам в футболке «Спартака»

Российская эстрадная певица Лолита Милявская в своем Instagram записала видео в майке защитника «Спартака» и сборной России Георгия Джикии. Артистка отметила, что именно он подарил ей футболку.

«Даже майку надела, подаренную одним из лучших футболистов нашей страны, Джикия. Чтобы выглядеть спортивно, одной майки мало, конечно», — написала Лолита.

В этом сезоне 27-летний россиянин провел 18 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.