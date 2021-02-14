Лолита Милявская обратилась к подписчикам в футболке «Спартака»
15:16
Российская эстрадная певица Лолита Милявская в своем Instagram записала видео в майке защитника «Спартака» и сборной России Георгия Джикии. Артистка отметила, что именно он подарил ей футболку.
«Даже майку надела, подаренную одним из лучших футболистов нашей страны, Джикия. Чтобы выглядеть спортивно, одной майки мало, конечно», — написала Лолита.
В этом сезоне 27-летний россиянин провел 18 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.
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