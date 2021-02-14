Леонченко вспомнил, как играл под руководством Семина: «Он любит сложные характеры»

Во второй части большого интервью «СЭ» новый гендиректор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал, как играл в команде в 1994 году, почему это продолжалось лишь год, и каким был тогда главный тренер «Локо» Юрий Семин.

— Какая-то невероятная по нынешним временам история — одна команда-конкурент разрешает игроку провести сбор в другой, а вторая тоже смотрит на это сквозь пальцы и затем спокойно отпускает.

— Сейчас все крутится вокруг контрактных взаимоотношений между игроками и клубами, а тогда гораздо больше строилось на понимании того, как должна развиваться карьера игрока. Роль тренера в клубе была сильнее, чем сейчас, и если главный тренер видел, что игроку будет лучше в другом месте, то спокойно его отпускал. А клубы это уже как-то утрясали. Наверное, Семин понимал, что мне будет полезен один сбор у Бескова, а Бескову не было жалко, чтобы с командой позанимался еще один игрок, воспитанник клуба.

В «Локомотиве» играл крайним защитником. Пробовался на не существующей теперь позиции либеро, последнего защитника, которую потом на много лет занял Игорь Чугайнов (кстати, торпедовский воспитанник), но больше играл справа. Получил просто неоценимый опыт, но это не моя позиция. Мне всегда хотелось играть в центре полузащиты. И больше игровой практики тоже хотелось.

Недавно подняли интересную статистику. Оказывается, в тех девяти матчах, которые я выходил на поле за «Локомотив», команда ни разу не проигрывала! Надеюсь, так продолжится и в новой роли.

А дальше произошли нормальные рабочие вещи. Я попросил Семина с Филатовым отпустить меня, когда поступило предложение от «Торпедо». Тем не менее очень рад вспоминать тот сезон в «Локомотиве». Благодарен Семину с Филатовым, по-прежнему общаюсь со многими ребятами. Год назад Кикнадзе пригласил нас на празднование 25-летия первых российских медалей «Локомотива», и мы с тогдашними одноклубниками с удовольствием пообщались.

— Какие-нибудь истории в том сезоне запомнились — например, связанные с тем же Семиным?

— Юрий Павлович всегда был очень эмоциональным человеком. По-хорошему заряженным на игру и результат. Эта энергетика передавалась игрокам. Кто-то к ней адаптировался, кто-то — нет. Когда я перешел в «Торпедо», мне все говорили, что Валентин Козьмич Иванов — очень жесткий тренер. А мне после Юрия Павловича было легко! (смеется)

— Вы к Семину адаптировались?

— Да. У него очень сильное качество — он хороший психолог в отношении игроков. Знает, как с кем общаться. А еще одно его мощнейшее качество — Юрий Палыч любит в игроках сложные характеры. Считает, что лучше работать с такими, спорить и ругаться, но добиваться успеха, а не тихо гнить с мягкими и со всем соглашающимися.

(Игорь Рабинер)

Полностью вторая часть интервью Владимира Леонченко