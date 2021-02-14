Гендиректор «Локо» Леонченко не боится, что в клубе ему помешают торпедовские корни

Во второй части большого интервью «СЭ» новый гендиректор «Локомотива» Владимир Леонченко заявил, что не боится возможных претензий болельщиков «Локо» в торпедовских корнях — в составе автозаводцев, принципиальных для фанатов красно-зеленых соперников их клуба, он провел восемь сезонов и был капитаном «Торпедо».

— Есть люди, считающие, что во взаимоотношениях с болельщиками «Локомотива» вам могут помешать торпедовские корни — вы ведь даже капитаном «Торпедо» были. У вас есть опасения на эту тему?

— А помешали ли торпедовские корни Валерию Филатову стать самым успешным президентом в истории «Локомотива»? Валерий Николаевич, который вместе с Юрием Семиным пригласил меня в «Локо», шесть лет отыграл за «Торпедо» и провел там лучшие годы карьеры, а за красно-зеленых не играл никогда. Но потом стал самым эффективным руководителем для нашего клуба, построил вместе с Юрием Павловичем чемпионскую команду.

Тогда удалось добиться таких успехов, потому что они работали в единой команде, да и вообще все были вместе. Филатов как президент; Семин как главный тренер; руководство РЖД, которое помогало двигать процесс вперед; все сотрудники клуба; болельщики, которые тогда не делились ни на какие лагеря и только поддерживали команду... Если нам так же удастся объединиться, в том числе и с болельщиками — мы станем гораздо сильнее.

— Торпедовская тема вас совсем не тревожит?

— Нет. Потому что, играя за «Торпедо», я никогда не говорил ни одного плохого слова про «Локомотив». Все зависит только от моей сегодняшней работы. Кстати, у нас были очень хорошие отношения между клубами. Мы часто проводили товарищеские матчи и после зарубежных сборов перед началом сезона заезжали в один и тот же санаторий «Зеленая роща» около Сочи, откуда в марте летали на выезды. Дружили игроки, дружили тренерские составы. Поэтому для меня выглядит немножко удивительным такое нефутбольное соперничество и вражда, которая сложилась между болельщиками «Локомотива» и «Торпедо».

Понятно, что этот разлад уже трудно преодолеть, но призываю болельщиков в первую очередь поддерживать свою команду. Когда я был игроком, мне довелось поработать под руководством больших тренеров — Бескова, Семина, Иванова, Бышовца, Шевченко, Кипиани, Газзаева. У них всегда было уважение к сопернику, они никогда его не унижали. В спорте главная задача — объединять людей.

(Игорь Рабинер)

Полностью вторая часть интервью Владимира Леонченко