Гендиректор «Динамо» прокомментировал отъезд Варелы

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал скандальный отъезд из команды защитника Гильермо Варелы.

«Мы уже дали официальный комментарий по данному вопросу.

Готовы ли предложить ему новый контракт? На данный момент он нарушил свой контракт", — передает слова Пивоварова корреспондент «РБ Спорт».

По информации «СЭ», защитник «Динамо» Варела без предупреждения покинул расположение клуба перед матчем 2-го тура РПЛ против «Торпедо».

29-летний Варела в минувшем сезоне провел за «Динамо» 24 матча в РПЛ.