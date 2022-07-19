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Судейство

Сегодня, 21:08

«Локомотив» обратился в ЭСК РФС по четырем эпизодам матча против «Нижнего Новгорода»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Локомотив» обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по четырем эпизодам матча 1-го тура чемпионата России против «Нижнего Новгорода», сообщает ТАСС.

1. На 58-й минуте судья ошибочно не зафиксировал нарушение правил со стороны Кирилла Гоцука в моменте с единоборством с Антоном Миранчуком в штрафной площади.

2-3. Полузащитник «Нижнего Новгорода» сфолил на Алексисе Бека-Бека, а затем нарушил правило «вне игры», принимая активное участие в эпизоде с голом и таким образом влияя на Тина Едвая.

4. В моменте с попаданием мяча в руку Дмитрию Стоцкому на 89-й минуте в штрафной площади должно было быть зафиксировано нарушение правил.

Источник: https://tass.ru/sport/15257655
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2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
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 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
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 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
13
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
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 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
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