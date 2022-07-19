«Локомотив» обратился в ЭСК РФС по четырем эпизодам матча против «Нижнего Новгорода»

«Локомотив» обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по четырем эпизодам матча 1-го тура чемпионата России против «Нижнего Новгорода», сообщает ТАСС.

1. На 58-й минуте судья ошибочно не зафиксировал нарушение правил со стороны Кирилла Гоцука в моменте с единоборством с Антоном Миранчуком в штрафной площади.

2-3. Полузащитник «Нижнего Новгорода» сфолил на Алексисе Бека-Бека, а затем нарушил правило «вне игры», принимая активное участие в эпизоде с голом и таким образом влияя на Тина Едвая.

4. В моменте с попаданием мяча в руку Дмитрию Стоцкому на 89-й минуте в штрафной площади должно было быть зафиксировано нарушение правил.