«Полностью не согласен с решением». Мартинс и Плата отреагировали на срыв их трансферов в «Динамо»

Нападающий «Ботафого» выступил с заявлением, а вингер «Фламенго» оставил смеющиеся эмодзи.

Бразильский нападающий «Ботафого» Матеус Мартинс публично выразил удивление решением московского «Динамо» отказаться от его приобретения после медицинского обследования. Второй несостоявшийся новичок бело-голубых — эквадорский форвард «Фламенго» Гонсало Плата — отреагировал на публикацию о своем приезде в Россию смеющимися эмодзи.

Футболисты прибыли в Москву 30 августа, но провалили медосмотр. И теперь возвращаются обратно в Бразилию.

«С большим удивлением узнал, что не прошел обследование»

Как заявил Мартинс, не ожидал отказа от «Динамо». По словам футболиста, он прошел в Москве все предусмотренные процедуры.

«Я приехал в Россию несколько дней назад и в полном объеме прошел различные тесты без каких-либо осложнений. В этом сезоне я выходил на поле 38 раз, причем мой последний матч состоялся менее десяти дней назад. Хочу заявить, что полностью не согласен с решением медицинского штаба российского клуба, который, по совпадению, занял такую же позицию в отношении другого игрока, приехавшего вместе со мной. Я продолжаю свою карьеру так, как делал это всегда: с полной отдачей и стремлением постоянно становиться лучшей версией себя», — говорится в заявлении 23-летнего вингера.

Плата пока ограничился реакцией в соцсетях. 25-летний эквадорец оставил несколько смеющихся эмодзи под публикацией с кадрами его прибытия в Москву, сообщает Lance. Тогда представители «Динамо» привезли в аэропорт каравай.

«Встретили по традиции хлебом. Соль оставим для будущих соперников», — писала пресс-служба бело-голубых.

Гонсало Плата. Фото Global Look Press

«Больше не нужно выяснять, что он пьет»: во «Фламенго» радовались продаже Платы

По информации журналиста Вене Касагранде, вопросы «Динамо» к состоянию Платы были связаны с коленом футболиста. Медицинский штаб «Фламенго» встретил выводы российской стороны «с абсолютным удивлением и скептицизмом».

«Клуб не пожалеет усилий, чтобы добиться надлежащего возмещения за пренебрежение и ущерб репутации клуба и его игрока. Произошедшее во вторник с «Фламенго» и «Ботафого» стало результатом дилетантства и безответственности, продемонстрированных московским «Динамо» при завершении переговоров», — говорится в заявлении, которое приводит CNN Brasil.

Примечательно, что накануне срыва сделки президент «Фламенго» Луис Эдуарду Баптиста якобы выразил радость по поводу продажи Платы. Как сообщает Globo, на заседании административного совета клуба, в котором участвовали более 60 человек, руководитель заявил: «Очень рад продаже, поскольку теперь нам больше не придется ходить по ночному Рио и выяснять, сколько он пьет».

«Ботафого» также категорически не согласился с выводами по Мартинсу. По данным СМИ, обследование в Москве выявило у нападающего проблемы с бедром. Бразильцы при этом предоставили результаты недавних тестов футболиста для разъяснений. Кроме того, черно-белые также изучают возможность обратиться в суд из-за использования изображения игрока во время встречи в аэропорту.

Напомним, за Плату «Динамо» должно было заплатить 10 миллионов евро.Трансфер Мартинса оценивался примерно в 7 миллионов. Однако в итоге москвичи отказались от обоих игроков, после чего пресс-служба опубликовала следующее заявление.

«Гонсало Плата и Матеус Мартинс с разрешения своих клубов, «Фламенго» и «Ботафого», прибыли в Москву на заключительную часть переговоров и прохождение иных процедур, связанных с потенциальным переходом.

«Динамо» в силу ряда причин приняло решение, продиктованное долгосрочными интересами клуба, — не совершать трансферы данных игроков. В рамках договоренностей между бразильскими клубами и «Динамо» Плата и Мартинс возвращаются в Бразилию в расположение своих команд», — говорилось в сообщении.