«Полностью не согласен с решением». Мартинс и Плата отреагировали на срыв их трансферов в «Динамо»
Бразильский нападающий «Ботафого» Матеус Мартинс публично выразил удивление решением московского «Динамо» отказаться от его приобретения после медицинского обследования. Второй несостоявшийся новичок бело-голубых — эквадорский форвард «Фламенго» Гонсало Плата — отреагировал на публикацию о своем приезде в Россию смеющимися эмодзи.
Футболисты прибыли в Москву 30 августа, но провалили медосмотр. И теперь возвращаются обратно в Бразилию.
«С большим удивлением узнал, что не прошел обследование»
Как заявил Мартинс, не ожидал отказа от «Динамо». По словам футболиста, он прошел в Москве все предусмотренные процедуры.
«Я приехал в Россию несколько дней назад и в полном объеме прошел различные тесты без каких-либо осложнений. В этом сезоне я выходил на поле 38 раз, причем мой последний матч состоялся менее десяти дней назад. Хочу заявить, что полностью не согласен с решением медицинского штаба российского клуба, который, по совпадению, занял такую же позицию в отношении другого игрока, приехавшего вместе со мной. Я продолжаю свою карьеру так, как делал это всегда: с полной отдачей и стремлением постоянно становиться лучшей версией себя», — говорится в заявлении 23-летнего вингера.
Плата пока ограничился реакцией в соцсетях. 25-летний эквадорец оставил несколько смеющихся эмодзи под публикацией с кадрами его прибытия в Москву, сообщает Lance. Тогда представители «Динамо» привезли в аэропорт каравай.
«Встретили по традиции хлебом. Соль оставим для будущих соперников», — писала пресс-служба бело-голубых.
«Больше не нужно выяснять, что он пьет»: во «Фламенго» радовались продаже Платы
По информации журналиста Вене Касагранде, вопросы «Динамо» к состоянию Платы были связаны с коленом футболиста. Медицинский штаб «Фламенго» встретил выводы российской стороны «с абсолютным удивлением и скептицизмом».
«Клуб не пожалеет усилий, чтобы добиться надлежащего возмещения за пренебрежение и ущерб репутации клуба и его игрока. Произошедшее во вторник с «Фламенго» и «Ботафого» стало результатом дилетантства и безответственности, продемонстрированных московским «Динамо» при завершении переговоров», — говорится в заявлении, которое приводит CNN Brasil.
Примечательно, что накануне срыва сделки президент «Фламенго» Луис Эдуарду Баптиста якобы выразил радость по поводу продажи Платы. Как сообщает Globo, на заседании административного совета клуба, в котором участвовали более 60 человек, руководитель заявил: «Очень рад продаже, поскольку теперь нам больше не придется ходить по ночному Рио и выяснять, сколько он пьет».
«Ботафого» также категорически не согласился с выводами по Мартинсу. По данным СМИ, обследование в Москве выявило у нападающего проблемы с бедром. Бразильцы при этом предоставили результаты недавних тестов футболиста для разъяснений. Кроме того, черно-белые также изучают возможность обратиться в суд из-за использования изображения игрока во время встречи в аэропорту.
Напомним, за Плату «Динамо» должно было заплатить 10 миллионов евро.Трансфер Мартинса оценивался примерно в 7 миллионов. Однако в итоге москвичи отказались от обоих игроков, после чего пресс-служба опубликовала следующее заявление.
«Гонсало Плата и Матеус Мартинс с разрешения своих клубов, «Фламенго» и «Ботафого», прибыли в Москву на заключительную часть переговоров и прохождение иных процедур, связанных с потенциальным переходом.
«Динамо» в силу ряда причин приняло решение, продиктованное долгосрочными интересами клуба, — не совершать трансферы данных игроков. В рамках договоренностей между бразильскими клубами и «Динамо» Плата и Мартинс возвращаются в Бразилию в расположение своих команд», — говорилось в сообщении.
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|И
|В
|Н
|П
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1
|Краснодар
|6
|6
|0
|0
|11-4
|18
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2
|Спартак
|6
|4
|1
|1
|11-5
|13
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3
|Зенит
|6
|4
|0
|2
|13-4
|12
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4
|ЦСКА
|6
|3
|3
|0
|9-6
|12
|
5
|Балтика
|6
|3
|1
|2
|10-6
|10
|
6
|Динамо
|6
|3
|1
|2
|8-7
|10
|
7
|Рубин
|6
|2
|3
|1
|9-8
|9
|
8
|Динамо Мх
|6
|3
|0
|3
|10-10
|9
|
9
|Оренбург
|6
|1
|4
|1
|5-7
|7
|
10
|Ахмат
|6
|1
|3
|2
|9-8
|6
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11
|Крылья Советов
|6
|1
|3
|2
|8-10
|6
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12
|Ростов
|6
|1
|2
|3
|7-10
|5
|
13
|Родина
|6
|1
|1
|4
|8-17
|4
|
14
|Локомотив
|6
|0
|3
|3
|5-8
|3
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15
|Акрон
|6
|0
|3
|3
|6-15
|3
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16
|Факел
|6
|0
|2
|4
|3-7
|2
|5.09
|14:00
|Крылья Советов – Краснодар
|- : -
|5.09
|16:30
|Зенит – ЦСКА
|- : -
|5.09
|19:00
|Ростов – Факел
|- : -
|6.09
|14:00
|Оренбург – Акрон
|- : -
|6.09
|16:15
|Динамо Мх – Родина
|- : -
|6.09
|18:30
|Динамо – Спартак
|- : -
|6.09
|20:45
|Балтика – Локомотив
|- : -
|7.09
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|5
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Александр Соболев
Зенит
|5
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Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
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Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
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Лечи Садулаев
Ахмат
|3
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Маркиньос
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
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Илья Рожков
Рубин
|5
|1
|1
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Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
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Эгаш Касинтура
Ахмат
|4
|1
|0