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Валерий Непомнящий: «Талалаев знает, как использовать игроков, но у меня есть сомнения по Агаларову»

Иван Шитик
Корреспондент
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Известный российский тренер Валерий Непомнящий оценил перспективы нападающего Гамида Агаларова в составе «Ахмата».

«Игра нападающего зависит от многих факторов, чтобы были свой клуб и тренер. Нападающий зависит от построения игры команды, это очень зависимая позиция. Я от всей души желаю Агаларову чтобы ему удалось стать лучшим бомбардиром. Талалаев — грамотный специалист, он знает, как использовать игроков, но у меня есть некие сомнения по Агаларову.

Я не вижу никакой странности, что топ-клубы РПЛ не хотели его подписать, это зависит от того, какого нападающего искали команды. Для Агаларова очень непростая ситуация, не факт, что все будет так же, как и в прошлом сезоне. Под него теперь все соперники будут подстраиваться», — сказал Непомнящий Metaratings.ru.

Агаларов подписал контракт с «Ахматом» 15 июля 2022 года. В сезоне-2021/22 РПЛ форвард стал лучшим бомбардиром, забив 19 голов в составе «Уфы».

Источник: https://metaratings.ru/news/nepomnyashchiy-dlya-agalarova-ochen-neprostaya-situatsiya-ne-fakt-chto-vsye-budet-tak-zhe-kak-i-v-pr-1315519/
Андрей Талалаев
Валерий Непомнящий
Гамид Агаларов
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