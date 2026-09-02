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Потасовка прямо во время серии пенальти! «Оренбург» и «Рубин» устроили шоу в концовке матча Кубка

Максим Слекишин
корреспондент
Велдин Ходжа и Артем Касимов не сдержали эмоций.
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.
02 сентября, 16:15. Газовик (Оренбург)
Оренбург
1:1
Рубин

Матч третьего тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Оренбургом» и «Рубином» (1:1, пен. 2:4) надолго запомнится болельщикам потасовкой, которая случилась прямо во время серии пенальти. К счастью, серьезной драки удалось избежать: главный арбитр встречи Сергей Цыганок успокоил футболистов, после чего команды продолжили бить 11-метровые. А зачинщики конфликта Велдин Ходжа и Артем Касимов получили от судьи по желтой карточке.

Но сначала Нигматуллин отразил два пенальти

«Рубин» усилиями Жак-Жюльена Сиве повел уже на 12-й минуте, однако после перерыва казанцы позволили хозяевам сравнять счет. «Оренбург» забил после того, как Жахонгир Урозов неудачно срезал мяч в перекладину собственных ворот, а Андрей Касаджиков сыграл на добивании — 1:1.

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Основное время матча в итоге завершилось ничьей, поэтому команды отправились выявлять победителя в серии пенальти. И ее главным героем стал Артур Нигматуллин: голкипер «Рубина» отразил два 11-метровых удара Руслана Куля и Дамиана Пуэблы подряд. Казанцы свои попытки исполняли без ошибок: отличились Александар Юкич, Урозов и Ходжа.

Для победы «Рубину» требовался всего один точный удар. Однако в этот момент арбитру пришлось остановить серию.

Ходжу долго провоцировали?

Оказалось, что сразу после забитого пенальти Ходжа повернулся в сторону футболистов «Оренбурга» и с улыбкой на лице характерным движением руки показал: кому-то следует замолчать.

На эту выходку тут же отреагировал Касимов (вероятно, ему и был адресован жест): защитник хозяев направился к хавбеку гостей, другие футболисты казанцев попытались его остановить.

Началась непродолжительная потасовка. В нее вмешался и оставшийся в запасе защитник «Оренбурга» Алексей Татаев: на кадрах трансляции видно, как он хватает Ходжу за шею.

Косовар также получил несколько толчков, но остался на ногах. Вскоре партнеры и представители штабов команд развели участников конфликта. Цыганок показал Ходже и Касимову желтые карточки.

Надо отметить, что предпосылки для напряжения возникали и по ходу встречи. Оренбуржцы весь матч жестко играли против хавбека «Рубина». В первом тайме Омар Минатулаев дважды нарушил правила на Ходже, прерывая атаки гостей. В итоге футболист решили выплеснуть эмоции таким образом.

После потасовки команды вернулись к 11-метровым, и «Рубин» довел дело до победы — 4:2. Для казанцев этот успех стал вторым подряд в Кубке России в серии пенальти: в предыдущем туре подопечные Франка Артиги также одолели «Спартак» (1:1, пен. 6:4).

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ФК Оренбург
ФК Рубин (Казань)
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