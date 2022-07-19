Глава судейского комитета РФС считает, что арбитр правильно удалил защитника «Спартака» Рыбуса
Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев прокомментировал удаление защитника «Спартака» Мацея Рыбуса в матче 1-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1).
32-летний Рыбус получил две желтые карточки в одном эпизоде первого тайма игры с грозненцами за 10 секунд. Сначала польский футболист потерял мяч в центре поля и останавливал убегающего соперника, схватив его руками. После того, как судья встречи Владислав Безбородов зафиксировал нарушение правил, Рыбус демонстративно отбросил мяч в сторону.
«Нельзя одну желтую показать в этом эпизоде. По таким ситуациям у нас был отдельный раздел в лекциях для судей, где говорилось, что часто случаются ситуации, когда арбитры выносят санкцию в виде желтой карточки за одно нарушение, а потом видят, что игрок пинает мяч в сторону, что также формально является неспортивным поведением и карается желтой карточкой. Затем футболист хватает другого игрока за горло — это тоже желтая», — сказал Каманцев в эфире программы «Правила игры» на «Матч Премьер».
По мнению Каманцева арбитр матча действовал в соответствии с инструкциями.
«Иногда арбитры не фиксируют это второе и третье нарушения и не удаляют игрока, тогда команды и болельщики говорят о духе игры, о том, что арбитр не поломал игру, но подход судейского корпуса в том, что не ломать игру должен сам футболист, которому нужно действовать осмысленно. Хватать другого игрока за горло, с моей точки зрения, не совсем профессионально и умно. Безбородов в данном случае действовал в соответствии с инструкциями, которые ему дали», — сказал он.
Сегодня, 19 июля стало известно, что «Спартак» обратился в Экспертно-судейской комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой дать оценку, в том числе второй желтой карточке Рыбусу.
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1
|Кр. Советов
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|4-2
|3
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2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
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3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
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4
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
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5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
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6
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
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7
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
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8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
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9
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
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10
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
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13
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
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16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|3.06
|00:00
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Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|00:00
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Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|00:00
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ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|00:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|00:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|00:00
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Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|00:00
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Н. Новгород – Химки
|- : -
|3.06
|00:00
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Урал – Сочи
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
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Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
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Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
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Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
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Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
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|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1