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Судейство

Сегодня, 21:35

Глава судейского комитета РФС считает, что арбитр правильно удалил защитника «Спартака» Рыбуса

Руслан Минаев
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Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев прокомментировал удаление защитника «Спартака» Мацея Рыбуса в матче 1-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1).

32-летний Рыбус получил две желтые карточки в одном эпизоде первого тайма игры с грозненцами за 10 секунд. Сначала польский футболист потерял мяч в центре поля и останавливал убегающего соперника, схватив его руками. После того, как судья встречи Владислав Безбородов зафиксировал нарушение правил, Рыбус демонстративно отбросил мяч в сторону.

Матч &laquo;Ахмата&raquo; и &laquo;Спартака&raquo;. «Спартак» обратился в ЭСК РФС с просьбой дать оценку пяти эпизодам в матче против «Ахмата»

«Нельзя одну желтую показать в этом эпизоде. По таким ситуациям у нас был отдельный раздел в лекциях для судей, где говорилось, что часто случаются ситуации, когда арбитры выносят санкцию в виде желтой карточки за одно нарушение, а потом видят, что игрок пинает мяч в сторону, что также формально является неспортивным поведением и карается желтой карточкой. Затем футболист хватает другого игрока за горло — это тоже желтая», — сказал Каманцев в эфире программы «Правила игры» на «Матч Премьер».

По мнению Каманцева арбитр матча действовал в соответствии с инструкциями.

«Иногда арбитры не фиксируют это второе и третье нарушения и не удаляют игрока, тогда команды и болельщики говорят о духе игры, о том, что арбитр не поломал игру, но подход судейского корпуса в том, что не ломать игру должен сам футболист, которому нужно действовать осмысленно. Хватать другого игрока за горло, с моей точки зрения, не совсем профессионально и умно. Безбородов в данном случае действовал в соответствии с инструкциями, которые ему дали», — сказал он.

Сегодня, 19 июля стало известно, что «Спартак» обратился в Экспертно-судейской комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой дать оценку, в том числе второй желтой карточке Рыбусу.

Мацей Рыбус
Футбол
РПЛ
РФС
ФК Спартак (Москва)
Владислав Безбородов
Павел Каманцев
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