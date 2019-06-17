Лисин назначен директором департамента "Спартака" по связям с общественностью

Антон Лисин назначен директором департамента по связям с общественностью "Спартака", информирует пресс-служба клуба. Он приступил к работе с сегодняшнего дня.

35-летний Лисин – профессиональный журналист. Окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. Ранее работал в ряде федеральных СМИ, включая спортивные – газету "Советский спорт" и радио "Спорт".

С 2012 по 2018 год Лисин возглавлял пресс-службу оргкомитета "Россия-2018", занимавшегося подготовкой к чемпионату мира по футболу ФИФА, а в последний год работал в аналогичной должности в оргкомитете Евро-2020.

– Руководство клуба поздравляет Антона с назначением на ответственную должность и желает успехов в работе на благо "Спартака"! – говорится в сообщении пресс-службы.

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