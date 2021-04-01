Лещенко считает Чорлуку качественным усилением для «Динамо»

Народный артист России, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможный переход защитника «Локомотива» Ведрана Чорлуки.

«Если у руководства есть такое предложение, и оно их устраивает — надо брать. В «Динамо» сейчас в основном играют русские, поэтому разбавить коллектив опытным легионером не будет лишним. Прошлое «Локомотива» не имеет значения, современный мир устроен иначе. Игроки — люди которые работают по контракту. Чорлука — качественный защитник. Хотя у нас и есть Евгеньев, но он молодой. Думаю что Роме полезно было бы набраться опыта от такого футболиста как Ведран», — сказал Лещенко «СЭ».

31 марта защитник и капитан «Локомотива» Ведран Чорлука объявил, что покинет команду по окончании сезона.

В текущем сезоне 35-летний Чорлука провел 24 матча за «Локо», забил один гол и сделал одну результативную передачу.

(Владимир Пушкарев)