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«Спартаку» выделили 2,5 тысячи билетов для болельщиков на матч с «Ростовом»

14:39
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Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что клуб получил квоту в размере 2,5 тысяч билетов для болельщиков команды на выездной матч 24-го тура против «Ростова».

«Мы получили квоту в 2,5 тысячи билетов», — приводит ТАСС слова Фетисова.

Матч «Ростов» — «Спартак» состоится в воскресенье, 4 апреля. Начало встречи — в 19.00 (мск).

Ранее стало известно, что со 2 апреля число зрителей на спортивных мероприятиях в Ростовской области увеличится до 75 процентов. Об этом 1 апреля сообщила пресс-служба губернатора региона.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11049349

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 24-й тур. «Ростов» — «Спартак» и другие матчи: расписание и результаты, новости и обзоры




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