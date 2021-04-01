«Спартаку» выделили 2,5 тысячи билетов для болельщиков на матч с «Ростовом»

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что клуб получил квоту в размере 2,5 тысяч билетов для болельщиков команды на выездной матч 24-го тура против «Ростова».

«Мы получили квоту в 2,5 тысячи билетов», — приводит ТАСС слова Фетисова.

Матч «Ростов» — «Спартак» состоится в воскресенье, 4 апреля. Начало встречи — в 19.00 (мск).

Ранее стало известно, что со 2 апреля число зрителей на спортивных мероприятиях в Ростовской области увеличится до 75 процентов. Об этом 1 апреля сообщила пресс-служба губернатора региона.