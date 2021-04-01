Со 2 апреля число зрителей на спортивных мероприятиях в Ростовской области увеличится до 75 процентов, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Соответствующие изменения внесены в постановление регионального правительства сегодня, 1 апреля.

«Новый документ устанавливает, что на территории Ростовской области возобновляется проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий на открытых спортивных объектах — при условии заполнения не более 75 процентов зрительских мест», — говорится в сообщении.

4 апреля в Ростове-на-Дону состоится матч 24-го тура Тинькофф РПЛ «Ростов» — «Спартак». Хозяева с 37 очками занимает седьмое место в РПЛ, гости с 44 очками — на второй строчке.