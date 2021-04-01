Перед матчем «Ростов» — «Спартак» в Ростовской области увеличили заполняемость стадионов
13:43
Со 2 апреля число зрителей на спортивных мероприятиях в Ростовской области увеличится до 75 процентов, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Соответствующие изменения внесены в постановление регионального правительства сегодня, 1 апреля.
«Новый документ устанавливает, что на территории Ростовской области возобновляется проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий на открытых спортивных объектах — при условии заполнения не более 75 процентов зрительских мест», — говорится в сообщении.
4 апреля в Ростове-на-Дону состоится матч 24-го тура Тинькофф РПЛ «Ростов» — «Спартак». Хозяева с 37 очками занимает седьмое место в РПЛ, гости с 44 очками — на второй строчке.
Дополнительная информация:
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...