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Трахтенберг — о Козлове: «Был симпатичным, молодым пареньком, только каким-то замкнутым и для своего возраста уж слишком серьезным»

Трахтенберг поделился воспоминаниями о Козлове, который умер в возрасте 29 лет
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Козлов.
Фото Антон Сергиенко

Один из основателей «Спорт-Экспресса», первый пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг отреагировал на новость о смерти экс-футболиста красно-белых Александра Козлова.

«Новость меня, конечно, потрясла не только потому, что я Сашу знал, и не только потому что он был футболистом «Спартака». Просто, когда человек уходит из жизни в 29 лет, это гораздо страшнее, нежели в 90 или 95, хотя в любом случае ты принимаешь случившееся близко к сердцу.

Саша был симпатичным, молодым пареньком, только каким-то замкнутым и для своего возраста уж слишком серьезным. А знал я его лет с 16. Ему прочили большое будущее в футболе. Однажды даже кто-то из журналистов нарисовал ему перспективу схожую по игре с самим Стрельцовым. Скорее всего, это было преувеличение, но он был действительно одаренным, молодым игроком. Почему Саша не реализовал себя в футболе, для меня остается загадкой, и говорить сегодня об этом бессмысленно, я бы даже сказал кощунственно. В то время, пока он был в «Спартаке», мы часто с ним и Джано после вечерней тренировки оставались на базе, поскольку на следующий день у меня утром была уже планерка, а у ребят потом тренировка... Однажды вечером, когда столовая была закрыта, я пошел за соком в магазин к станции «Тарасовка» и купил три упаковки: для себя, Саши и Джано. С Джано мы были достаточно близки, потому он и не был удивлен, а Саша был просто поражен и благодарен, хотя я считаю, что в этом не было ничего особенного.

Вспоминаю еще один эпизод, характеризующий этого парнишку, как очень доброжелательного человека. Мы готовились несколько дней к выездному матчу группового турнира Лиги чемпионов с «Жилиной» в Венгрии. Чтобы скоротать время и чем-то занять футболистов, в ту пору, по-моему, зам генерального директора «Спартака» Роман Асхабадзе раздал всем 22 футболистам анкету с одним вопросом: какую оценку ты бы поставил тренерам, врачам, массажистам, администраторам, пресс-атташе...за проделанную в прошедшем сезоне работу по 10-балльной системе (если не изменяет память, это был заключительный матч года). Когда анкеты были собраны, Валерий Карпин поздравил меня с победой: «Леонид Федорович, ты единственный человек в команде, которому все игроки без исключения поставили 10 баллов!» Когда я вышел из гостиничного номера Валерия Георгиевича, первым мне навстречу шел по коридору Саша Козлов: «А ты-то мне за что 10 поставил, мы ведь друг друга почти не знаем?» — спросил я его. «Была бы у меня возможность, я бы вам 20 поставил», — ответил он. Я не стал его спрашивать, почему, и, к величайшему сожалению, уже никогда не узнаю истинную причину.

Да и какое теперь это имеет значение?! В эту трагическую минуту меня волнует совершенно другой вопрос: как жизнь Саши Козлова продлилась всего-навсего 29 лет? Вот это настоящая трагедия. Абсолютно несравнимая с горькими ощущениями после поражения твоей команды в решающем матче турнира самого высокого ранга», — сказал Трахтенберг «СЭ».

 
Александр Козлов. Подробности смерти одного из главных талантов «Спартака». Козлову было всего 29

По информации «СЭ», у Козлова оторвался тромб. Александр готовился к сезону с подмосковным клубом «Зоркий» (Красногорск), который выступает во второй лиге.

Александр Козлов
ФК Спартак (Москва)
Леонид Трахтенберг
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