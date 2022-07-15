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Подробности смерти одного из главных талантов «Спартака». Козлову было всего 29

Отдел футбола «СЭ»
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Александр Козлов.
Фото Антон Сергиенко, архив «СЭ»
Александр Козлов.
Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»
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После тренировки у футболиста оторвался тромб.

В пятницу, 15 июля, стало известно о смерти воспитанника и бывшего нападающего «Спартака» Александра Козлова. Ему было 29 лет. По информации «СЭ», у форварда оторвался тромб. Козлову стало плохо во время массажа, куда он пришел после тренировки в подмосковном «Зорком» (там он находился на просмотре). «Попытались завести сердце, вроде получилось. Приехала скорая, но спасти Козлова не удалось. Тромб», — написал в своем Telegram-канале инсайдер Иван Карпов. В пресс-службе «Зоркого» версию о смерти на массаже не подтвердили, добавив, что обстоятельства выясняются.

Александр Козлов. Его сравнивали с Аршавиным и Кокориным: главный талант «Спартака» 2000-х Козлов умер в 29 лет

Смерть Козлова оказалась шоком для всех. Блогер Дмитрий Егоров сообщил, что за несколько часов до страшной новости он общался с Александром по поводу его перехода в медиакоманду Broke Boys.

Александр Козлов. Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»
Александр Козлов.
Татьяна Дорогутина, Фото архив «СЭ»

Козлов считался невероятно талантливым нападающим. Он был невысоким, но очень скоростным и атлетичным форвардом, много забивал на детских турнирах. Козлова всерьез сравнивали с Аршавиным, он прошел все юношеские и молодежные сборные России, в каждой из которых был одним из лидеров.

В 15 лет Козлов подписал первый профессиональный контракт со «Спартаком», в 16 стал привлекаться к тренировкам с основным составом, а в 17 дебютировал за красно-белых. Сперва нападающий регулярно выходил на замену в премьер-лиге, а осенью 2010 года дебютировал в лиге чемпионов, причем на «Стэмфорд Бридж» в матче против «Челси», за который тогда играли Дрогба, Анелька и Чех. В 2011 году главный тренер «Спартака» Валерий Карпин сказал о Козлове: «Задатки у парня есть, но чтобы в 17-18 лет ворваться в основной состав «Спартака», надо быть, условно говоря, Марадоной или Месси, обладать исключительным талантом. Козлов продолжает работать, совершенствоваться».

В августе 2011-го 18-летний нападающий забил в ворота «Анжи» (единственный гол за красно-белых), а также отдал голевую передачу на Ари в отборочном матче лиги Европы с «Легией». Тогда казалось, что начинается взлет будущего топ-форварда, но Козлов стал отдаляться от основы. Одной из причин стали агенты нападающего, которые еще в 2009 году пытались переманить его в ЦСКА. Глава «Спартака» Леонид Федун тогда говорил «СЭ»: «Козлов — хороший мальчик. Но когда подкатывает агент и осыпает 16-летнего парня немыслимыми благами... Тут и 40-летний не выдержит. Молодые футболисты — народ очень хрупкий. Как только почувствуют себя незаменимыми, тут же заканчиваются».

В 2012-м Козлов неудачно съездил в аренду в «Химки», а в сезоне-2013/14, казалось, заново обрел себя в матчах за «Спартак-2». Но затем на сборах в Турции нападающий получил тяжелейшую травму колена — он повредил и крестообразные связки, и боковые, и мениск. Восстановление отняло очень много времени, и высокого уровня Козлов уже не смог достичь. После ухода из «Спартака» в 2016-м в его карьере были «Тосно», «Факел», «Тюмень», «Химки», казахстанский «Окжетпес» и ереванский «Арарат».

В прошлом сезоне Козлов играл на первенство Крыма, а также выступал за команду ЛФЛ «Селтик». 3 июля он оформил дубль в матче с «Форсажем». Новый сезон Александр мог начать в составе красногорского «Зоркого», где находился на просмотре. У него осталось двое детей.

«СЭ» выражает соболезнования близким и друзьям Александра.

Александр Козлов
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ФК Спартак (Москва)
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