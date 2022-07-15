«Химки» выразили соболезнования в связи со смертью Козлова

Пресс-служба «Химок» выразила соболезнования в связи со смертью бывшего форварда команды Александра Козлова.

«Футболист начал свою карьеру в московском «Спартаке», но дважды приходил в наш клуб. В 2012 году он впервые надел красно-черную футболку и принял участие в пяти матчах. Второй приход нападающего состоялся в 2018-м. Подписав контракт с «Химками», Саша сыграл в 10 матчах и забил один гол. Футбольный клуб «Химки» выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра. Скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.

15 июля стало известно, что Козлов скончался в возрасте 29 лет. По информации «СЭ», у игрока оторвался тромб.

Козлов является воспитанником «Спартака». Он провел за красно-белых 28 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.

Также он играл за «Тюмень», «Химки», «Тосно», «Факел», ереванский «Арарат», казахстанский «Окжетпес» и крымский «Алустон-ЮБК».