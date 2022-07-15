«Химки» выразили соболезнования в связи со смертью Козлова
Пресс-служба «Химок» выразила соболезнования в связи со смертью бывшего форварда команды Александра Козлова.
«Футболист начал свою карьеру в московском «Спартаке», но дважды приходил в наш клуб. В 2012 году он впервые надел красно-черную футболку и принял участие в пяти матчах. Второй приход нападающего состоялся в 2018-м. Подписав контракт с «Химками», Саша сыграл в 10 матчах и забил один гол. Футбольный клуб «Химки» выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра. Скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.
15 июля стало известно, что Козлов скончался в возрасте 29 лет. По информации «СЭ», у игрока оторвался тромб.
Козлов является воспитанником «Спартака». Он провел за красно-белых 28 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.
Также он играл за «Тюмень», «Химки», «Тосно», «Факел», ереванский «Арарат», казахстанский «Окжетпес» и крымский «Алустон-ЮБК».
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4
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5
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6
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7
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9
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11
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12
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13
|Химки
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14
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15
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16
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|15.07
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Химки – Зенит
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|15:00
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ЦСКА – Урал
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|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
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Локомотив – Н. Новгород
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|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
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|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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