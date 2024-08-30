Медведев попросил не связывать будущее Сергеева в клубе с приходом Соболева

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в ходе презентации нападающего Александра Соболева ответил на вопрос про будущее другого форварда клуба Ивана Сергеева.

«Иван поехал вместе с командой на игру с «Пари НН». Вопрос трансфера Соболева никак не связан с Сергеевым.

Можно ли сказать, что Иван Сергеев точно останется в «Зените»? Вы знаете, я же не гадалка на кофейной гуще. Хочу только сказать, что мы очень ценим Ивана за то, что он сделал и делает для «Зенита». Чего стоит гол, который привел ко второй звезде, а такие вещи не забываются», — сказал Медведев.

29-летний Сергеев выступает за «Зенит» с 2022 года, его контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.

В текущем сезоне игрок в текущем сезоне провел за клуб 5 матчей, не отметившись результативными действиями.