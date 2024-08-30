Медведев — о поведении сына Соболева: «Он еще дошкольник»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в ходе презентации нападающего Александра Соболева прокомментировал поведение сына новичка клуба.

Ранее сын футболиста в прямом эфире стрима называл петербургский клуб «бомжами», а после перехода туда отца исполнил на камеру песню про «Зенит».

«Он дошкольник, еще просто не вошел в курс первого класса», — сказал Медведев.

30 августа «Зенит» объявил о трансфере Соболева из «Спартака». Контракт 27-летнего футболиста с сине-бело-голубыми подписан на три года с возможностью продления еще на один сезон. Ориентировочная сумма перехода — десять миллионов евро.