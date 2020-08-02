РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Кубок УЕФА, три чемпионата и звание одного из лучших легионеров РПЛ. 16 лет назад Вагнер Лав приехал в ЦСКА

15:19
Вагнер Лав. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Вагнер Лав. Фото Александр Федоров, "СЭ"

16 лет назад, 2 августа 2004 года, Вагнер Лав прибыл в Москву в качестве игрока ЦСКА. Бразилец был куплен у «Палмейраса» за 6,2 миллиона евро.

36-летний игрок выступал за ЦСКА с 2004 по 2009 год, после чего выступал в аренде в «Палмейрасе» и «Фламенго», затем вернулся в армейский клуб, где играл до 2012 года. После этого футболист подписал контракт с «Фламенго», а первую половину 2013 года снова провел в ЦСКА, а затем уехал в Китай.

Всего в ЦСКА Вагнер Лав принял участие в 259 матчах и забил 124 мяча, выиграв три чемпионата, шесть Кубков и четыре Суперкубка России, а также Кубок УЕФА. В составе сборной Бразилии Вагнер Лав стал двукратным обладателем Кубка Америки.

Последний сезон бразилец провел за «Коринтианс», а зимой ушел из клуба.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир