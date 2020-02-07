«Краснодар» вырвал победу у норвежского клуба в товарищеском матче
20:25
«Краснодар» провел товарищеский матч с клубом из Норвегии «Мьендален». Российская команда сломила сопротивление соперника — 4:3.
Товарищеские матчи. Клубы
«Краснодар» (Россия) — «Мьендален» (Норвегия) — 4:3 (3:1)
Голы: Ари, 6 (1:0). Сергеев, 31 (2:0). Сергеев, 41 (3:0). Брустад, 42 (3:1). Ари, 52 (4:1). Торхальссон, 73 — с пенальти (4:2). Брустад, 90+1 (4:3).
«Краснодар»: Сафонов, Бочко, Ивашин, Мартынов, Стежко, Уткин, Черников, Мацукатов, Воротников, Сергеев (Игрок на просмотре, 79), Ари (Сабуа, 75).
Предупреждения: Стежко, 64. Игрок на просмотре, 83. Бочко, 90+2.
7 февраля. Бенаавис. Стадион «Ла Квинта».
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