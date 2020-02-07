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«Краснодар» вырвал победу у норвежского клуба в товарищеском матче

20:25
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«Краснодар» провел товарищеский матч с клубом из Норвегии «Мьендален». Российская команда сломила сопротивление соперника — 4:3.

Товарищеские матчи. Клубы

«Краснодар» (Россия) — «Мьендален» (Норвегия) — 4:3 (3:1)

Голы: Ари, 6 (1:0). Сергеев, 31 (2:0). Сергеев, 41 (3:0). Брустад, 42 (3:1). Ари, 52 (4:1). Торхальссон, 73 — с пенальти (4:2). Брустад, 90+1 (4:3).

«Краснодар»: Сафонов, Бочко, Ивашин, Мартынов, Стежко, Уткин, Черников, Мацукатов, Воротников, Сергеев (Игрок на просмотре, 79), Ари (Сабуа, 75).

Предупреждения: Стежко, 64. Игрок на просмотре, 83. Бочко, 90+2.

7 февраля. Бенаавис. Стадион «Ла Квинта».

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