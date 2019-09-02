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«Краснодар» объявил о трансфере Сорокина и отдал его в аренду «Рубину»

21:59
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Как сообщал «СЭ», защитник «Рубина» Егор Сорокин перешел в «Краснодар». 23-летний центральный защитник подписал 5-летний контракт с «быками», но до конца текущего сезона будет выступать за «Рубин» на правах аренды, сообщает официальный сайт краснодарцев.

По информации «СЭ», сумма трансфера футболиста — около 3 миллионов евро.

Сорокин — воспитанник петербургского и казанского футбола. Игрок выступает за «Рубин» с 2014 года (с арендой в «Актобе» и «Нефтехимик»). За казанский клуб он провел 51 матч и забил 7 голов во всех турнирах. В активе защитника — один матч за сборную России.

Последний день трансферного окна — Live «СЭ»!

Дополнительная информация

https://fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=135298

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