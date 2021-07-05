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«Локомотив» упустил победу в матче с «Краковией»

20:18
«Краковия» — «Локомотив» — 2:2. Фото ФК «Локомотив», photo.khl.ru
«Краковия» — «Локомотив» — 2:2. Фото ФК «Локомотив», photo.khl.ru
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«Локомотив» сыграл вничью с польской «Краковией» (2:2) в товарищеском матче, прошедшем в Австрии. По ходу игры «Локо» вел 2:0.

В составе железнодорожников отличились Тимур Касимов и Максим Петров. У «Краковии» забивали Матей Родин и Матиас Хебо Расмуссен.

Следующий контрольный матч «Локомотив» проведет 7 июля против греческого «Ариса».

Товарищеский матч

«Краковия» (Польша) — «Локомотив» (Россия) — 2:2 (0:1)

Голы: Касимов, 41 (0:1). Петров, 64 (0:2). Родин, 67 (1:2). Хебо Расмуссен, 79 (2:2).

«Локомотив»: Савин, Живоглядов, Ненахов, Магкеев, Черный, Баринов (Петухов, 46), Петров, Никитин, Бабкин, Касимов (Зинович, 46), Белакович.

Предупреждения: Черный, 38. Касимов, 42. Бабкин, 47.

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