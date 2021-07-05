«Рубин» обыграл «Урал» в товарищеском матче

В товарищеском матче «Рубин» победил «Урал» (3:1). Команды сыграли три тайма по 45 минут.

В составе победителей отличились Хван Ин Бом, Джордже Деспотович и Олег Шатов (с пенальти). У «Урала» забил Алексей Герасимов.

Товарищеский матч

«Рубин» — «Урал» — 3:1 (1:1)

Голы: Герасимов, 9 (0:1). Хван Ин Бом, 26 (1:1). Деспотович, 55 (2:1). Шатов, 89 — с пенальти (3:1).

«Рубин»: Медведев, Уремович (Нижегородов, 46), Старфельт (Бегич, 65), Зотов (Зуев, 65. В.Игнатьев, 104), Самошников (Мусаев, 65), Абильдгор (Савицкий, 65), Хван Ин Бом (Шатов, 46), Макаров (Костюков, 46), Кварацхелия (Бакаев, 65), Хакшабанович, Деспотович (И.Игнатьев, 65).

«Урал»: Помазун (Годзюр, 91), Рыков, Герасимов (Егорычев, 46), Кулаков, Железнов, Аугустыняк, Подберезкин, Гаджимурадов, Колесниченко, Бикфалви, Панюков (Йовичич, 46).

5 июля. Казань. Стадион «Ак Барс Арена».