«Котин перспективнее Карпова. Левоногий защитник с хорошим первым пасом». Кто перешел в ЦСКА?
Главный тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха прокомментировал переход 17-летнего центрального защитника молодежки «Крыльев Советов» Никиты Котина в ЦСКА.
— Созрел ли Котин для взрослого футбола?
— Если Вадим Карпов в 17 лет играет в ЦСКА, почему Никита Котин так не может? Думаю, ему это вполне по силам.
— По уровню эти молодые игроки сопоставимы?
— На мой взгляд, Котин перспективнее Карпова.
— В чем это проявляется?
— Сейчас не хотелось бы петь ему дифирамбы. Такие комплименты никогда на пользу молодому игроку не идут. Только время покажет, прав ли я был в своих оценках. Понятно, что ему сейчас нужно будет переходить на другой уровень — заявлять о себе во взрослом футболе. Многое зависит от психологии. Если справится с волнением, давлением, то вырастет в очень качественного защитника.
— Ментально он готов для серьезных задач?
— Да. Как я уже заметил, он точно ни в чем не уступает Карпову.
— В вашей сборной он играл левого центрального защитника?
— Да. Он левоногий футболист.
— Его «козыри»?
— У Никиты очень устойчивая психика для игрока его лет. Проявляет лидерские качества. Это, безусловно, немаловажный фактор. Но одно дело здорово смотреться на юношеском уровне, другое — в ЦСКА.
— А если говорить о его чисто футбольных качествах?
— Способен начинать атаки. Это довольно дефицитная позиция в нашем футболе. Хорошая левая нога, хороший первый пас. Достаточно уверен в верховых единоборствах. С неплохими скоростными качествами.
— По манере игры кого он вам напоминает из защитников ЦСКА прошлых лет?
— Такого ярко выраженного левоногого центрального защитника в ЦСКА прежде не было.
— Это правда, что интерес к Котину проявляла «Сампдория»?
— У меня таких сведений нет. Но допускаю, что это правда. Никита был конкуретноспособен на уровне европейских сборных. Выделялся на фоне остальных. Было понятно, что со временем будет востребован либо нашими топ-клубами, либо за рубежом. (Виталий Айрапетов)