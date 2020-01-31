«Котин перспективнее Карпова. Левоногий защитник с хорошим первым пасом». Кто перешел в ЦСКА?

Главный тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха прокомментировал переход 17-летнего центрального защитника молодежки «Крыльев Советов» Никиты Котина в ЦСКА.

— Созрел ли Котин для взрослого футбола?

— Если Вадим Карпов в 17 лет играет в ЦСКА, почему Никита Котин так не может? Думаю, ему это вполне по силам.

— По уровню эти молодые игроки сопоставимы?

— На мой взгляд, Котин перспективнее Карпова.

— В чем это проявляется?

— Сейчас не хотелось бы петь ему дифирамбы. Такие комплименты никогда на пользу молодому игроку не идут. Только время покажет, прав ли я был в своих оценках. Понятно, что ему сейчас нужно будет переходить на другой уровень — заявлять о себе во взрослом футболе. Многое зависит от психологии. Если справится с волнением, давлением, то вырастет в очень качественного защитника.

— Ментально он готов для серьезных задач?

— Да. Как я уже заметил, он точно ни в чем не уступает Карпову.

— В вашей сборной он играл левого центрального защитника?

— Да. Он левоногий футболист.

— Его «козыри»?

— У Никиты очень устойчивая психика для игрока его лет. Проявляет лидерские качества. Это, безусловно, немаловажный фактор. Но одно дело здорово смотреться на юношеском уровне, другое — в ЦСКА.

— А если говорить о его чисто футбольных качествах?

— Способен начинать атаки. Это довольно дефицитная позиция в нашем футболе. Хорошая левая нога, хороший первый пас. Достаточно уверен в верховых единоборствах. С неплохими скоростными качествами.

— По манере игры кого он вам напоминает из защитников ЦСКА прошлых лет?

— Такого ярко выраженного левоногого центрального защитника в ЦСКА прежде не было.

— Это правда, что интерес к Котину проявляла «Сампдория»?

— У меня таких сведений нет. Но допускаю, что это правда. Никита был конкуретноспособен на уровне европейских сборных. Выделялся на фоне остальных. Было понятно, что со временем будет востребован либо нашими топ-клубами, либо за рубежом. (Виталий Айрапетов)