Кононов рассказал о характере травмы Мельгарехо

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после контрольного матча с "Актобе" на сборе в Белеке (2:2) сообщил о повреждении Лоренсо Мельгарехо. Игрок попросил обратную замену по ходу второго тайма.

- Думаю, Мельгарехо все-таки получил растяжение, так что тоже надо подумать, кто его заменит, - сказал Кононов. - Насколько серьезное повреждение, еще не знаю – подождем диагностики. Но растяжение приводящей мышцы – в любом случае минимум три дня пропустит.(Артем Агапов)

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