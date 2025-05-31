Комличенко заявил, что на него не влияют слухи об уходе из «Ростова»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко ответил на вопрос о возможном уходе из команды.

— Как на вас влияют новости о возможном уходе из «Ростова»?

— Никак не отвлекают. Есть агент, который этим занимается. Я попросил не трогать меня. Я доверяю ему. Я готовлюсь к финалу, а все остальное — после. Не думаю, что будет после второго числа, — сказал Комличенко.

Ранее сообщалось, что 29-летний форвард близок к переходу в «Локомотив». Также появлялась информация об интересе к Комличенко со стороны «Краснодара» и «Спартака».

1 июня «Ростов» сыграет с ЦСКА в суперфинале FONBET Кубка России. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Получи скидку 500 рублей на заказ на Яндекс Маркете по промокоду WOW500. Действует на пользователей без заказа 180+ дней и новичков