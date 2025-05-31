31 мая 2025, 18:29

Комличенко заявил, что на него не влияют слухи об уходе из «Ростова»

Микеле Антонов
Корреспондент

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко ответил на вопрос о возможном уходе из команды.

— Как на вас влияют новости о возможном уходе из «Ростова»?

— Никак не отвлекают. Есть агент, который этим занимается. Я попросил не трогать меня. Я доверяю ему. Я готовлюсь к финалу, а все остальное — после. Не думаю, что будет после второго числа, — сказал Комличенко.

Ранее сообщалось, что 29-летний форвард близок к переходу в «Локомотив». Также появлялась информация об интересе к Комличенко со стороны «Краснодара» и «Спартака».

1 июня «Ростов» сыграет с ЦСКА в суперфинале FONBET Кубка России. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Популярное видео
«Челси» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Манчестер Сити» — «Реал»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Арсенал» — «Байер»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Спортинг» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Крылья Советов»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Краснодар»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» разгромил «Локо», гол Дзюбы, «Пари НН» обыграл «Крылья»: видео
«Волга» — «Челябинск»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Енисей»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Арсенал»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» обыграл «Спартак», победы «Краснодара» и «Динамо»: видео голов
«Спартак» Кс — «Чайка»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Черноморец»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Родина»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
Махачкалинское «Динамо» обыграло «Оренбург»: видео
«Сельта» — «Лион»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
  • футбол это спорт

    А на кого вообще влияет, уйдет или не уйдет, и куда уйдет этот дельфин. Да пусть хоть совсем уходит из футбола, игра чище будет.

    31.05.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 21 14 4 3 42-16 46
    2
    		 Зенит 21 13 6 2 38-14 45
    3
    		 Локомотив 21 11 8 2 43-29 41
    4
    		 Балтика 21 10 9 2 26-9 39
    5
    		 ЦСКА 21 11 3 7 31-23 36
    6
    		 Спартак 21 10 5 6 33-30 35
    7
    		 Динамо 21 8 6 7 36-27 30
    8
    		 Рубин 21 8 5 8 22-25 29
    9
    		 Ахмат 21 7 6 8 26-28 27
    10
    		 Акрон 21 5 7 9 26-33 22
    11
    		 Ростов 21 5 7 9 17-24 22
    12
    		 Динамо Мх 21 5 6 10 11-24 21
    13
    		 Пари НН 21 6 2 13 18-31 20
    14
    		 Кр. Советов 21 5 5 11 22-40 20
    15
    		 Оренбург 21 4 6 11 21-31 18
    16
    		 Сочи 21 2 3 16 20-48 9
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 12
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 11
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 11
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 11
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 7
    Ильзат Ахметов
    Ильзат Ахметов

    Крылья Советов

    		 5
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 19 1 2
    Виктор Мелехин
    Виктор Мелехин

    Ростов

    		 20 1 2
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 19 1 7
    Вся статистика

