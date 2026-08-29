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«Факел» — «Зенит»: пенальти назначен ошибочно. Какие правила нарушил Нетфуллин?

«Факел» — «Зенит»: пенальти назначен ошибочно. Какие правила нарушил Нетфуллин?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Антон Фролов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

На 90+1-й минуте матча 6-го тура чемпионата России «Факел» — «Зенит» (0:1) судья Антон Фролов неверно оценил ситуацию в штрафной площади воронежской команды и ошибочно назначил пенальти.

Арбитр решил, что Равиль Нетфуллин сфолил в борьбе с Даниилом Кондаковым, но в чем состояло нарушение правил? Произошел обычный контакт в ногах, оба футболиста упали — судье следовало продолжить игру.

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.
29 августа, 15:00. Факел (Воронеж)
Факел
0:1
Зенит

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ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
Антон Фролов (судья)
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
4
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит 0 : 1
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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