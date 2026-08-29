«Факел» — «Зенит»: пенальти назначен ошибочно. Какие правила нарушил Нетфуллин?

На 90+1-й минуте матча 6-го тура чемпионата России «Факел» — «Зенит» (0:1) судья Антон Фролов неверно оценил ситуацию в штрафной площади воронежской команды и ошибочно назначил пенальти.

Арбитр решил, что Равиль Нетфуллин сфолил в борьбе с Даниилом Кондаковым, но в чем состояло нарушение правил? Произошел обычный контакт в ногах, оба футболиста упали — судье следовало продолжить игру.