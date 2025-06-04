Бышовец не считает победу ЦСКА в Кубке большим достижением: «Есть лишь один значительный результат — триумф «Краснодара»

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец в разговоре с «СЭ» высказался о победе ЦСКА в FONBET Кубке России.

— Недавно произошло большое событие — победа ЦСКА в Кубке России. Как оцените достижение армейцев?

— Мне кажется, что шансы против «Ростова» были практически равны. По ходу игры инициатива переходила от одной команды к другой. Ростовчане играли с оглядкой на оборону, но были достаточно активными, в каких-то эпизодах выглядели даже быстрее ЦСКА. Подтверждением сказанного стала серия пенальти. Перед матчем мне казалось, что опыт игроков команды армейцев, наверное, скажется на окончательном результате, что, собственно, и произошло. С другой стороны, не думаю, что это большое достижение. Хотя, конечно, приятно победить и положить в копилку очередной кубок.

— Почему считаете, что это не большое достижение?

— Есть один большой результат, которого добился «Краснодар». Эта команда — лучшая на длинной дистанции в чемпионате. Поэтому, как я понимаю, задача быть первым и лучшим — это достижение. Что касается Кубка, думаю, что это тоже достижение, но ЦСКА не лучшая команда.

ЦСКА в сезоне РПЛ-2024/25 занял третье место в турнирной таблице. Также команда выиграла FONBET Кубок России.