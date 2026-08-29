Ядонг нокаутировал Умара Нурмагомедова. Россиянин пропустил апперкот во втором раунде

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ММА UFC: Нурмагомедов — Ядонг

29 августа в Шанхае состоялось главное событие турнира UFC Fight Night — бой в легчайшем весе между россиянином Умаром Нурмагомедовым и китайцем Сонгом Ядонгом. Поединок на арене Oriental Sports Center имел большое значение для чемпионской гонки: Нурмагомедов занимает третью строчку рейтинга дивизиона, Сонг — шестую. Для обоих победа могла стать важнейшим аргументом в борьбе за новый шанс добраться до пояса, которым сейчас владеет Петр Ян.

За плечами 30-летнего Нурмагомедова 21 бой в профессиональном ММА — 20 побед и всего одно поражение. В UFC двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова дебютировал в январе 2021 года и долго шел без осечек. Россиянин последовательно поднялся из перспективного новичка до одного из главных претендентов дивизиона, а летом 2024-го одержал крупнейшую на тот момент победу в карьере, перебив Кори Сэндхагена на дистанции пяти раундов. Уже в январе 2025-го Умар получил чемпионский бой против Мераба Двалишвили, но уступил грузину единогласным решением судей — это поражение до сих пор остается единственным в его профессиональной карьере. После неудачи Нурмагомедов быстро вернулся в гонку: в октябре он остановил продолжительную победную серию Марио Баутисты, а в январе 2026-го победил бывшего чемпиона UFC в наилегчайшем весе Дейвесона Фигейреду. К встрече с Сонгом россиянин подошел с рекордом 20-1 и показателем 8 побед при одном поражении в UFC.

Сонг Ядонг гораздо опытнее соперника по количеству проведенных поединков — на счету 28-летнего китайца 23 победы, девять поражений и одна ничья, еще один бой признан несостоявшимся. В UFC он дебютировал еще в ноябре 2017 года, когда ему было всего 19 лет, причем произошло это именно в Шанхае. Тогда Сонг задушил Бхарата Кхандаре уже в первом раунде. За следующие годы китаец закрепился среди сильнейших легчайшего дивизиона: побеждал Марлона Веру, Марлона Мораеса, Рики Симона, Криса Гутьерреса и бывшего двойного чемпиона UFC Генри Сехудо. При этом на пути к вершине ему часто не хватало последнего шага — Сонг проигрывал Кори Сэндхагену, Петру Яну, а в январе 2026-го уступил единогласным решением Шону О'Мэлли. Реабилитироваться удалось уже в мае: в Макао китаец неожиданно для многих показал свои навыки в партере и задушил гильотиной Дейвесона Фигейреду во втором раунде. Теперь Сонг получил самый рейтинговый бой за последние годы и возможность в родном Китае вплотную приблизиться к первому титульному шансу в UFC.

Сонг Ядонг. Фото Getty Images

Первый раунд начался с осторожной разведки. Сонг занял центр октагона, тогда как Нурмагомедов много двигался по периметру и подбирал удобную дистанцию для атаки. Примерно через полторы минуты Умар провел первый успешный тейкдаун, однако при переводе сам оказался в гильотине. Россиянин сумел выбраться из захвата и продолжил контролировать соперника на канвасе, хотя заметно улучшить позицию долгое время не получалось. На четвертой минуте раунда Нурмагомедов попытался забрать спину, но Сонг грамотно защитился, после чего бойцы вернулись в стойку. В концовке они обменялись несколькими ударами, а затем Умар оттолкнул китайца, и тот потерял равновесие и оказался на настиле. Уже перед самым гонгом Сонг попытался ответить хай-киком, но удар прошел мимо цели.

Во втором раунде рисунок боя поначалу почти не изменился. Нурмагомедов продолжил работать вторым номером, много двигался и искал момент для атаки. Россиянин вновь попытался пройти в ноги, однако Сонг вовремя прочитал эпизод, остановил тейкдаун и сохранил бой в стойке. Умар жестами призывал соперника идти в размен, но китаец не спешил сокращать дистанцию и действовал осторожно.

Развязка наступила неожиданно. В одном из эпизодов Нурмагомедов на мгновение потерял концентрацию и пропустил точный удар. Сонг моментально воспользовался ошибкой: отправил россиянина на настил и тут же бросился на добивание. Рефери остановил бой — сенсационная победа Ядонга нокаутом во втором раунде!