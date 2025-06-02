Защитник ЦСКА Лукин — о победе в Кубке Росиии: «Новая цель — золото в РПЛ!»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин прокомментировал победу армейцев в Кубке России.

«Когда мечтал играть в ЦСКА, представлял такие вечера, как вчера. Но реальность еще интереснее, чем мечтания. Вчерашняя победа — это про труд, характер и настоящую команду. Рад, что внес вклад в эту кубковую победу! Спасибо тренерскому штабу, команде и всему персоналу! Спасибо вам, болельщики, за то, что всегда рядом. Впереди — новая цель. Золото в РПЛ! И мы сделаем все, чтобы вы снова нами гордились», — написал футболист в своем Telegram-канале.

В суперфинале турнира красно-синие обыграли «Ростов» (0:0, пенальти 4:3). ЦСКА стал девятикратным обладателем Кубка России.