«Сочи» после первого тайма громит «Пари НН» в ответном стыковом матче за место в РПЛ

«Сочи» с разгромным счетом после первого тайма обыгрывает «Пари НН» в ответном стыковом матче за место в РПЛ в сезоне-2025/26 — 3:0.

Счет на 21-й минуте открыл капитан гостей Кирилл Заика. На 45+4-й минуте их преимущество с пенальти удвоил Мартин Крамарич, а спустя три минуты словенец забил с игры и оформил дубль.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Россия. Стыковые матчи. Стыковые матчи.

31 мая 2025, 17:00. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

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