«Ахмат» — «Урал»: стартовые составы на ответный стыковой матч за место в РПЛ
Стали известны стартовые составы на ответный матч между «Ахматом» и «Уралом» за место в РПЛ в сезоне-2025/26.
Игра пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном. Начало — в 19.30 по московскому времени. Первая встреча в Екатеринбурге завершилась победой «Урала» — 2:1.
«Ахмат»: Шелия, Тодорович, Шатара, Адамов, Ибишев, Камилов, Садулаев, Исмаэл, Талал, Мелкадзе, Самородов.
Запасные: Ульянов, Магомедов, Жиров, Уциев, Харин, Богосавац, Гогличидзе, Диванович, Бериша, Зорин, Якуев, Руис Диас.
«Урал»: Ал.Мамин, Филипенко, Бевеев, Малькевич, Бегич, Егорычев, Секулич, Железнов, Сунгатулин, Аюпов, Ишков.
Запасные: Щербицкий, Мосин, Ар.Мамин, Бессмертный, Маргасов, Кучугура, Чудин, Бондарев, Марков, Морозов, Воронов.
«СЭ» проведет тестовую трансляцию ответного стыкового матча «Ахмат» — «Урал».
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9
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10
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11
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12
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13
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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16
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|Динамо – Кр. Советов
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