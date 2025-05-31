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31 мая 2025, 18:42

«Ахмат» — «Урал»: стартовые составы на ответный стыковой матч за место в РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент

Стали известны стартовые составы на ответный матч между «Ахматом» и «Уралом» за место в РПЛ в сезоне-2025/26.

Игра пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном. Начало — в 19.30 по московскому времени. Первая встреча в Екатеринбурге завершилась победой «Урала» — 2:1.

«Ахмат»: Шелия, Тодорович, Шатара, Адамов, Ибишев, Камилов, Садулаев, Исмаэл, Талал, Мелкадзе, Самородов.

Запасные: Ульянов, Магомедов, Жиров, Уциев, Харин, Богосавац, Гогличидзе, Диванович, Бериша, Зорин, Якуев, Руис Диас.

«Урал»: Ал.Мамин, Филипенко, Бевеев, Малькевич, Бегич, Егорычев, Секулич, Железнов, Сунгатулин, Аюпов, Ишков.

Запасные: Щербицкий, Мосин, Ар.Мамин, Бессмертный, Маргасов, Кучугура, Чудин, Бондарев, Марков, Морозов, Воронов.

«СЭ» проведет тестовую трансляцию ответного стыкового матча «Ахмат» — «Урал».

Георгий Мелкадзе&nbsp;&mdash; Мартин Секулич.«Ахмат» — «Урал». Онлайн-трансляция стыкового матча
Россия. Стыковые матчи. Стыковые матчи.
31 мая 2025, 19:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
2:0
Урал

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