Кисляк — после победы ЦСКА в Кубке России: «Если акула чувствует вкус крови, она хочет есть еще и еще»

Полузащитник ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк ответил на вопрос о его прогрессе в сезоне-2024/25.

1 июня ЦСКА обыграл «Ростов» (0:0, пенальти 4:3) в суперфинале FONBET Кубка России.

«Мой переход из юношеского футбола во взрослый получился резким. Осознаю и ощущаю это. Стараюсь оставаться человеком. Самим собой. Голова не кружится, надеюсь, такого не случится. У меня есть воспитание. Есть друзья, есть отец, которые не дадут мне потеряться.

Как футбол может надоесть? Перегореть после таких сезонов не получится. Ты чувствуешь вкус победы, хочется стремиться к большему. Если акула чувствует вкус крови, она хочет есть еще и еще. Не буду говорить громких слов про чемпионство. Постараемся тихими шагами идти к чемпионству«, — сказал Кисляк.

В июне пройдут BetBoom Матчи Сборной России по футболу. 6 июня национальная команда в Москве сыграет в Нигерией, а 10 июня в Минске встретится с Белоруссией.