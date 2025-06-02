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2 июня 2025, 19:48

Кафанов — о поражении «Ростова» в суперфинале Кубка России: «Прыгнули выше головы»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов прокомментировал выступление команды в FONBET Кубке России.

1 июня ростовчане уступили ЦСКА (0:0, пенальти 3:4) в суперфинале турнира.

«До суперфинала добрались — прыгнули выше головы. Счастливы, что дошли до финала, что игра получилось достойной. Сейчас уже думаю: «Может быть, надо было больше тренировать пенальти?» Но к Рустаму Ятимову вопросов нет.

Есть ощущение, что мы были на этом празднике. Для «Ростова» выход в финал — большой праздник. Хотелось выиграть, но ребята и так сделали большое дело», — сказал Кафанов.

«Ростов» во второй раз в истории уступил в финале Кубка страны. До этого ростовчане проиграли решающий матч в 2003 году и единожды становились обладателями трофея — в 2014-м.

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Футбол
Кубок России
ФК Ростов
Виталий Кафанов
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