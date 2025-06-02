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Защитник «Ростова» Вахания: «Мы как рыбы, стараемся все забыть. С игроками ЦСКА никаких подколов»

Артем Бухаев
Корреспондент

Защитник «Ростова» и сборной России Илья Вахания ответил на вопрос об общении с игроками ЦСКА в национальной команде после поражения ростовчан от армейцев (0:0, пенальти 3:4) в суперфинале FONBET Кубка России.

«Мы как рыбы, стараемся все быстро забыть. С игроками ЦСКА никаких подколов. Встретились на УМО, обсудили моменты игры, но оставлю это между собой.

В прошлом году отлучился в Петербург, женился, вернулся и сыграл матч за сборную. Годовщину сейчас пропускаю. Как отрабатывать буду? Отпуском.

Нет ощущения, что я новичок. Дедовщины в сборной нет. Карпин шутит, как и шутил. Но клоуном его не назову», — сказал Вахания.

В июне пройдут BetBoom Матчи Сборной России по футболу. 6 июня национальная команда в Москве сыграет в Нигерией, а 10 июня в Минске встретится с Белоруссией.

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Илья Вахания
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