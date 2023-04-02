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Сегодня, 13:01

Колосков — об иностранцах в РПЛ: «Российским тренерам дают шансы, они их не используют»

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков объяснил выбор в пользу иностранных тренеров клубами РПЛ.

«Весь секрет в том, что молодым российским специалистам дали шанс возглавлять команду в РПЛ, но они им не воспользовались. В этом вся проблема.
Бывает и такое, что уровень специалиста не позволяет тренировать команду высшей лиги, но это дело наживное. Если не получилось в большом клубе, возьми клуб Второй лиги. Посмотреть, насколько ты способен. Даже в таких командах можно реализовывать идеи на футбольном поле. Вот это самое главное — отсутствие идей.
Сегодня человек пятьдесят, имеющих лицензию PRO, но они нигде не работают. Они думают, что могут работать только в «Спартаке», «Зените», ЦСКА. Они ошибаются. Возьмите Федотова — прошел стадии «Оренбург», потом «Сочи» и теперь ЦСКА. Таких примеров много. Дело не в том, что российским тренерам не дали шанс, а в том, что они его не использовали», — цитирует Колоскова Sport24.

28 марта «Торпедо» возглавил испанский тренер Жозеп Клотет. Клуб занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России с 10 очками в 20 матчах.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-02-koloskov-obyasnil-pochemu-kluby-rpl-naznachayut-inostrannykh-trenerov-vmesto-rossiyan
Футбол
РПЛ
Вячеслав Колосков
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
9
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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30 тур
1.04 14:00
Динамо – Сочи
 0 : 2
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 0 : 4
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 0 : 0
1.04 19:00
Зенит – Урал
 2 : 0
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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