Кокорин, Заболотный и игроки «Сочи» в папахах и халатах. Фото дня
19:57
ФК «Сочи» опубликовал новую фотографию в Instagram клуба. На фото футболисты в халатах и папахах. Среди них форварды Александр Кокорин и Антон Заболотный.
— Тимбилдинг, — говорится в сообщении под фотографией.
Команда занимает 12-е место в чемпионате России. «Сочи» набрал 24 очка в 22 матчах.
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