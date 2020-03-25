Кокорин, Заболотный и игроки «Сочи» в папахах и халатах. Фото дня

ФК «Сочи» опубликовал новую фотографию в Instagram клуба. На фото футболисты в халатах и папахах. Среди них форварды Александр Кокорин и Антон Заболотный.

— Тимбилдинг, — говорится в сообщении под фотографией.

Команда занимает 12-е место в чемпионате России. «Сочи» набрал 24 очка в 22 матчах.