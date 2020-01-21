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Кокорин за три минуты оформил дубль за «Зенит»

17:11
Александр Кокорин. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Александр Кокорин. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Нападающий «Зенита» Александр Кокорин оформил дубль в дебюте контрольного матча с катарским «Аль-Увайнахом». 28-летний форвард, вышедший на поле с капитанской повязкой, открыл счет на шестой минуте, а уже на девятой отличился второй раз.

Сегодня стало известно, что Кокорин остаток сезона проведет на правах аренды в «Сочи», однако болельщики сине-бело-голубых просят оставить его в команде.

Аль-Увайнах — Зенит

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