Нападающий Александр Кокорин прокомментировал новость о переходе в «Спартак».

— Скоро начнутся игры, скоро все узнаете, — заявил он.

По данным «СЭ», «Спартак» планирует объявить о подписании контракта с Александром Кокориным 1 августа, после истечения соглашения с «Зенитом». Как ранее сообщал «СЭ», соглашение с 29-летним нападающим уже подписано.

Кокорин присоединился к «Зениту» в январе 2016 года. Вторую половину сезона-2019/20 он провел на правах аренды в «Сочи». На его счету 7 голов и 10 матчей в составе южан. (Севастиан Терлецкий)