Тедеев: «Я родился 2 марта, а не 18 сентября, как указано во многих источниках»

Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев рассказал в интервью «СЭ» о путанице с датой своего рождения.

— Хотел приурочить интервью к вашему 45-летию. Но внезапно выяснилось, что родились вы не 18 сентября, как указано во многих источниках...

— ...А 2 марта. Я не знаю, из-за чего возникла путаница, но уже привык, что дату рождения часто пишут с ошибкой. В «Википедии» лишь недавно поправили. Надеюсь, и строчку про младшего брата подкорректируют. Он Сослан. А там почему-то написано, что его зовут Мадрид. Кто мог такое придумать, даже не представляю. Тем более что симпатизирую я «Барселоне», а не «Реалу», ха-ха.