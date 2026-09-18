Тедеев — о Беншимоле: «На поле абсолютно непредсказуем — иногда даже для самого себя»

Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев в интервью «СЭ» высказал мнение о форварде тольяттинского клуба и сборной Кабо-Верде Жилсоне Беншимоле.

— Леонид Слуцкий жестко прошелся по Беншимолу: «Дереволаз. Безобразно подготовлен технически. Если ярко проявит себя в большой команде, для меня это будет невероятный сюрприз». Как вам мнение?

— Если говорить о технической оснащенности футболиста, в чем-то Леонид Викторович прав. Беншимол играет на инстинктах. На поле он абсолютно непредсказуем — иногда даже для самого себя. Да и в целом парень непростой — как все африканцы.

При этом трудолюбивый, скоростной, пластичный. Универсал, хорош и в центре нападения, и на фланге. Хотя его перевод на край — вынужденная мера, там у нас не хватало игроков. В общем, когда Беншимол чувствует доверие тренера, начинает расцветать. И все-таки в российском топ-клубе заиграть ему будет сложновато.

В сезоне-2026/27 на счету Беншимола 11 матчей во всех турнирах, в которых он забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с «Акроном» рассчитан до конца июня 2028 года.