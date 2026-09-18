Нападающий «Локомотива» Комличенко — о результатах команды: «Это никуда не годится»

Форвард «Локомотива» Николай Комличенко поделился мнением о результатах команды в сезоне-2026/27.

В 9-м туре РПЛ «Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1), а 31-летний нападающий железнодорожников отметился забитым мячом.

«Что не получилось в игре с Самарой? Забить на один гол больше. В том числе и у меня не получилось. Игра в целом не получилась. В первом тайме вообще ничего не получилось, во втором моментики появились. Конечно, дома мы должны играть намного качественнее.

Впереди 18 дней сбора, отработать его надо так, чтобы всем вместе сделать шаг вперед. Потому что это никуда не годится. Болельщики начали кричать на матчах «Первая лига»? Да, неприятно. Но то, что они кричат, все по делу. Я бы тоже был на их месте недоволен. Я их понимаю. Но мы что, не хотим выигрывать? Хотим», — приводит слова Комличенко «РБ Спорт».

«Локомотив» с 7 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. 10 октября железнодорожники встретятся с «Факелом» в 10-м туре чемпионата России. Матч состоится в Воронеже.

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