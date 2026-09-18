Тедеев рассказал, какие бы вопросы задал Клоппу

Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев рассказал в интервью «СЭ», что хотел бы побывать на стажировке у Юргена Клоппа.

— Допустим, вы можете отправиться на стажировку к любому тренеру мира. Кого выбираете?

— Юргена Клоппа. Его работа привлекает меня со времен «Ливерпуля». Расспросил бы в мельчайших подробностях, как управляет стаффом. Как борется со стрессом. Как создает благоприятную обстановку, которая позволяет футболистам в каждом матче играть на максимуме. Как реагирует, когда замечает, что кому-то на поле не хватает самоотдачи.

И еще. Я много разговариваю с игроками тет-а-тет. Мне кажется, так легче найти к ним подход. Вот интересно — согласен ли с этим Клопп? Зависит ли напрямую результат от количества индивидуальных бесед? Или тренер должен опираться в первую очередь на собственные идеи и мнение футболиста ему знать совершенно необязательно?