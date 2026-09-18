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Экс-спортивный директор Оренбурга Андреев заступился за нападающего Краснодара Воробьева

Андреев заступился за нападающего «Краснодара» Воробьева: «Дима — топовый футболист, он точно не инородное тело в команде»

Экс-спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» высказался о критике в адрес нападающего «Краснодара» Дмитрия Воробьева.

«Я не понимаю и не разделяю критику, которая льется в адрес Воробьева. Дима — топовый российский футболист, который уже пару лет держит стабильный уровень. Он не падает ниже определенной планки. Если взять первые туры, то там Воробьев показывал отличный футбол, здорово взаимодействовал с тем же Кривцовым впереди. Вопрос адаптации в новой команде никто не отменял.

Он точно не инородное тело в «Краснодаре», уверен, он свою пользу еще точно принесет. Ему бы только забить гол, и тогда все пойдет. У него разные периоды в карьере были: в «Оренбурге» в свое время Сычевой забивал практически в каждой игре, и Воробьеву пришлось присесть на скамейку. Но он не ныл, пахал на тренировках и вернул себе место в составе. Здесь похожая история. Дайте ему время, и он проявит себя», — сказал Андреев «СЭ».

Воробьев является воспитанником «Краснодара». Он вернулся в команду в июле этого года, перейдя из «Локомотива».

В этом сезоне нападающий принял участие в 11 матчах во всех турнирах и отдал три голевые передачи.

Радченко Кирилл

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Дмитрий Андреев
Дмитрий Воробьев (футбол)
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 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
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