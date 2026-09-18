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Тедеев рассказал, как перепутал легионеров Акрона и как на это отреагировал Артем Дзюба

Тедеев: «...И Дзюба орет: «Эдуардыч, ты ошибся! Не тому подсказываешь!»

Александр Кружков
Обозреватель

Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев рассказал в интервью «СЭ», как перепутал легионеров тольяттинского клуба и как на это отреагировал Артем Дзюба:

— Еще до «Акрона» приучил себя не акцентировать внимание своих футболистов на фамилиях соперников. На теории чаще называю по номерам: «Второй, пятый, девятый...» И неважно, с кем играем — с «Зенитом» или «Оренбургом». Ухожу от фамилий осознанно. Если их постоянно повторять, это сбивает ребят психологически при подготовке к матчу. Лучше лишний раз не показывать, что для нас кто-то особенно опасен.

Такая привычка привела к тому, что я не запоминаю фамилии игроков чужой команды. Могу легко забыть кого-то или перепутать. Когда это случалось на разборах, Дзюба всегда со смехом меня поправлял, называл стареньким. Разряжал обстановку.

Но однажды в запарке во время матча я спутал имена легионеров «Акрона» — Йонуца Неделчару и Ифета Джаковаца. Идет игра, выскакиваю к бровке, кричу румынскому защитнику: «Ифет! Ифет!» Что-то громко объясняю. Тот не реагирует. Зато ко мне поворачивается Джаковац, непонимающе хлопает глазами. В этот момент Дзюба в центре поля обводит нас взглядом и орет: «Эдуардыч, ты ошибся! Не тому подсказываешь!» Через секунду хохотала вся скамейка, включая моих помощников.

Заур Тедеев и&nbsp;Артем Дзюба.Заур Тедеев: «Дзюба усилил бы сейчас и «Спартак», и ЦСКА, и «Динамо»

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Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
Заур Тедеев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар 0 : 0
17.09 18:30 Ростов – Динамо 0 : 3
17.09 18:30 Акрон – Ахмат 2 : 0
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА 1 : 3
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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