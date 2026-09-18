Благоевич о первой победе «Акрона» в РПЛ-2026/27: «Ребята показали, что могут играть под давлением»

Главный тренер «Акрона» Срджан Благоевич поделился мнением от матча с «Ахматом» (2:0) в 9-м туре чемпионата России.

Тольяттинский клуб одержал первую победу в РПЛ в сезоне-2026/27. На 37-й минуте «Ахмат» остался в меньшинстве — прямую красную карточку получил Георгий Мелкадзе.

«Мы все рады долгожданной победе. По моему мнению, мы должны были одержать ее раньше, так как не раз были к этому близки, но забрать три очка не получалось. Знали, что нас ждет сложный матч, так как мы играли против организованной и агрессивной команды. Однако удаление в составе «Ахмата» склонило игру в нашу сторону. Да, до этого эпизода мы забили, но после красной карточки у соперника нам стало легче. Команда чувствовала давление, так как давно не побеждала. Напряжение чувствовалось и сейчас. Ребята показали, что могут играть под давлением. Поздравляю клуб и болельщиков с победой!», — приводит слова Благоевича пресс-служба «Акрона».

«Акрон» с 8 очками находится на 13-м месте турнирной таблицы РПЛ. 9 октября тольяттинцы сыграют с «Ростовом» на выезде в 10-м туре чемпионата России.

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