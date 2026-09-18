Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Благоевич о первой победе «Акрона» в РПЛ-2026/27: «Ребята показали, что могут играть под давлением»

Сергей Филин

Главный тренер «Акрона» Срджан Благоевич поделился мнением от матча с «Ахматом» (2:0) в 9-м туре чемпионата России.

Тольяттинский клуб одержал первую победу в РПЛ в сезоне-2026/27. На 37-й минуте «Ахмат» остался в меньшинстве — прямую красную карточку получил Георгий Мелкадзе.

«Мы все рады долгожданной победе. По моему мнению, мы должны были одержать ее раньше, так как не раз были к этому близки, но забрать три очка не получалось. Знали, что нас ждет сложный матч, так как мы играли против организованной и агрессивной команды. Однако удаление в составе «Ахмата» склонило игру в нашу сторону. Да, до этого эпизода мы забили, но после красной карточки у соперника нам стало легче. Команда чувствовала давление, так как давно не побеждала. Напряжение чувствовалось и сейчас. Ребята показали, что могут играть под давлением. Поздравляю клуб и болельщиков с победой!», — приводит слова Благоевича пресс-служба «Акрона».

«Акрон» с 8 очками находится на 13-м месте турнирной таблицы РПЛ. 9 октября тольяттинцы сыграют с «Ростовом» на выезде в 10-м туре чемпионата России.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Источник: ФК «Акрон»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Ахмат
Срджан Благоевич
Читайте также
«Хотелось бы вернуться в топ-15». Интервью Карена Хачанова
Барко выйдет и забьет, а красно-белые устоят второй «сухой» разгром подряд. На что ставить в матче «Спартак» - «Факел»
Новый вид кошек был открыт учеными впервые за 100 лет
Кандидат в генсеки ООН допустила помощь Украине в проведении выборов
У «Краснодара» больше нет комфортного отрыва. А следующий тур может перевернуть гонку
NBC сообщил о планах вывода 25 тыс. военных США из Европы
Популярное видео
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Челябинск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Челябинск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Нефтехимик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Нефтехимик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» разгромил «Ростов», ничья «Краснодара» с «Акроном»: видео
«Спартак» разгромил «Ростов», ничья «Краснодара» с «Акроном»: видео
«Ротор» — «Енисей»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Енисей»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Волга»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Волга»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Текстильщик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Текстильщик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» обыграл «Локомотив», гол-красавец Окишора: видео
«Зенит» обыграл «Локомотив», гол-красавец Окишора: видео
«Крылья Советов» победили «Родину»: видео
«Крылья Советов» победили «Родину»: видео
«Манчестер Юнайтед» — «Сабах»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Сабах»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Ланс»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Ланс»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Рома»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Рома»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Викинг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Викинг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 9-й тур: «Балтика» — «Зенит», «Спартак» — «Факел» и все матчи
Как хочется, чтобы пять топ-команд РПЛ находились в трех очках друг от друга и перед последним туром!
Игдисамов: «Делали все, чтобы защитить Рейса, и с уважением принимаем решение КДК»
Игдисамов: «Надеюсь, что в этом году увидим Акинфеева»
Игдисамов: «Динамо» — очень неуступчивая команда, ни один соперник просто так отсюда очки не увозил»
У «Краснодара» больше нет комфортного отрыва. А следующий тур может перевернуть гонку
ЦСКА вырвал победу у махачкалинского «Динамо» после парада ошибок. Игдисамов провел классные замены
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Андреев заступился за нападающего «Краснодара» Воробьева: «Дима — топовый футболист, он точно не инородное тело в команде»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости